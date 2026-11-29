Argentina duplicó el volumen de financiamiento canalizado a través de su mercado de capitales desde 2024 y alcanzó unos US$ 47.000 millones en los últimos 12 meses.

Pese al crecimiento, su desarrollo todavía es limitado en relación con el tamaño de la economía. Para profundizarlo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) busca atraer recursos que hoy permanecen fuera del sistema y avanzar en una mayor simplificación de las regulaciones y los procesos de autorización.

En entrevista con El País, Roberto Silva, presidente de la CNV de Argentina, explicó los cambios que impulsa el organismo, cómo prevé transformar el esquema de fiscalización mediante una mayor incorporación de inteligencia artificial (IA) y cuáles son las irregularidades más frecuentes que detecta el regulador. También se refirió al desarrollo del sandbox de tokenización, cuya vigencia fue extendida hasta fines de 2027.

Sivla es abogado especializado en mercado de capitales, derecho bancario, fideicomisos y control de cambos. Fue socio del despacho Marval, O’Farrell & Mairal. Anteriormente ejerció en Shearman & Sterlin, en Nueva York. Ha sido distinguido por publicaciones como Chambers y Legal 500, y es considerado un referente en materia mercado de capitales y derecho bancario.

Silva visitó Montevideo invitado por el estudio Guyer & Regules. A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El País:

—¿Cuáles son hoy las principales líneas de trabajo para desarrollar el mercado de capitales argentino?

—Muchísimas cosas, pero hay una apuesta con muchas otras áreas de gobierno. Hemos duplicado el volumen de mercado de Argentina desde principios de 2024 cuando asumimos funciones. Ya en la mitad de 2026 se había emitido más que en 2023. Pero eso no es suficiente. Tenemos un mercado que, medido en términos de PIB, es bajo; y necesitamos que muchos más recursos que están fuera del sistema, se vuelquen para ganar una tasa de interés como corresponde, y que ese dinero esté disponible para financiar las empresas a tasas razonables. Si tomamos los últimos 12 meses y consideramos el mercado privado primario de emisiones —las provincias no pasan por la CNV cuando emiten—, el volumen alcanza unos US$ 47.000 millones. Actualmente, el financiamiento a través del mercado de capitales tiene un volumen similar al del financiamiento bancario.

— Usted señaló que el mercado de capitales argentino todavía tiene un volumen reducido, ¿cómo piensan aumentarlo?

—Cuando uno lo divide por el PIB, nos da una cifra que no nos deja contentos, porque da alrededor del 8%, y hay países del mundo y de la región donde alcanza el 70%. Hay mucho para desarrollar. Por eso buscamos que los procesos sean más fáciles, que las regulaciones sean menos y más lógicas, y también que se incorporen muchos recursos que están hoy fuera del mercado. La libertad, las reformas, las mejoras, todo lo que estamos haciendo, más la estabilidad macroeconómica que buscamos y es lo más importante, contribuyen muchísimo a aumentar el volumen.

—¿Qué oportunidades de desarrollo identifica para el mercado de capitales de Uruguay?

—No sé si me animo a opinar sobre lo que pasa en Uruguay, pero sin dudas que podrían intentar desarrollar más el mercado de capitales y que eso sea en complemento del mercado bancario, con desarrollo de instrumentos, de los inversores y con exenciones impositivas que acompañen. También se pueden ver las infraestructuras de los mercados de países desarrollados para desarrollar infraestructuras similares acá.

— ¿Qué medidas les han resultado más efectivas en la CNV?

— Un combo de todo, pero creo que hoy la “frutilla del postre” son las autorizaciones previas que se han convertido en autorizaciones automáticas y que permiten elegir los momentos de salida al mercado. Eso permite aprovechar las ventanas del mercado y a las empresas les facilita financiarse en el momento más oportuno, o evitar los momentos en los cuales se cierra el mercado. Da una flexibilidad enorme.

—¿Qué resistencias encontraron al implementar esos cambios?

—Hay algunas resistencias, pero en general es todo bueno y para arriba. Cuando uno sale de la zona de confort hay pequeñas resistencias pero luego se ve que los resultados que estamos cosechando son muy buenos.

—¿Estos cambios pueden implementarse mediante decisiones regulatorias o requieren reformas legislativas de mayor alcance?

—Eso depende de las normas de cada país. En Argentina teníamos la posibilidad de implementar los cambios de manera regulatoria rápidamente, aunque no lo hicimos al principio. Comenzamos con pequeñas pruebas con la oferta automática por bajo impacto y la oferta automática por mediano impacto. Y después de que comprobamos que funcionó bien, dimos un paso más allá y fuimos a montos mucho más grandes y no solo inversores calificados, sino también minoristas.

—Desde julio han ampliado progresivamente el alcance de las autorizaciones automáticas, ¿cómo ha sido ese proceso?

—Originalmente, el esquema de emisiones de bajo impacto era debajo de 1 millón de unidades de valor adquisitivo, UVA (unidad que se actualiza según la inflación), que son alrededor de US$ 1.400.000, y de mediano impacto, que eran unas 7 millones de UVAs. Después a 15 millones de UVAs. Y además, en las de bajo impacto, permitimos que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que tuvieran garantía pudieran emitir hasta 20 millones de UVAs. Entonces, todas las pymes que emiten con garantía, ya sea de bancos o de las Sociedades de Garantía Recíproca que garantizan estas emisiones, emiten bajo este sistema. Pero todo estaba limitado a inversores calificados. Cuando pasamos al “big bang” (liberalización del mercado) en junio de este año, el sistema quedó mucho más amplio. Dijimos “es todo libre” hasta 100 millones de UVAs, que son US$ 140 millones para minoristas o calificados, y es libre para calificados de ahí en más, sin limitación de monto. Lo mismo hicimos con los fondos comunes de inversión: establecimos un régimen de autorización automática. Lo hicimos libre para todos. Todos ellos tienen derecho a autorización automática y a salir rápidamente al mercado. Además, un sistema de este tipo, permite utilizar los recursos de otra manera, con lo cual ya no hay una cola de emisiones esperando. Y si alguno requiere una autorización, también se puede conseguir en términos más rápidos, sujeto a cumplir con todos los recaudos y papeles que hay que preparar.

—¿Cómo cambió el esquema de fiscalización de la CNV?

—No hacemos aprobaciones previas ni posteriores para agilizar, lo que sí fiscalizamos es que se cumplan las reglas. Si no se cumplen, vemos si llamamos la atención, si hacemos sumario, o eventualmente podrá haber responsabilidad civil o penal, incluso las dos. No necesariamente fiscalizaremos todos los casos. La idea es que más adelante involucremos más herramientas de IA para la fiscalización, y que ésta sea más aleatoria. La entrada en vigencia de un sistema nuevo requiere adaptación, pero la idea es que el tutelaje, vaya disminuyendo a lo largo del tiempo.

—¿Qué tipo de irregularidades han encontrado?

—A veces faltan disclosures, datos que son requeridos en un prospecto, o que no están bien expuestos. No es lo más común que alguien omita datos dolosamente. En el pasado, hemos tenido algunos casos que hemos denunciado penalmente pero no es lo más común.

—¿Hay algún aspecto del mercado financiero uruguayo que considere destacable?

—Nos encanta la estabilidad uruguaya, sin ninguna duda. En el mercado de capitales no sé si tengo algún ejemplo particular porque justamete es la parte que no está tan desarrollada aquí. De todos modos, el desarrollo de este mercado requiere estabilidad.

Billetes de 100 Pesos Argentinos, peso argentino, cambio de moneda argentina, dinero, ND 20111115, foto Americo Pla - Archivo El País Archivo El País

—¿Cuáles son los instrumentos en los que más se invierte en Argentina en este momento?

—Tenemos obligaciones negociables, que son los bonos corporativos que emiten las empresas tanto en pesos como en UVAs, como en dólares, ya sea en sus dos versiones: lo que llamamos el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que son los dólares locales, o el dólar Cable, que son los utilizados en transferencias en el exterior. Esos son los instrumentos en los que se opera. Después tenemos los valores de emisión individual, que son los pagarés, y los cheques de pago diferido que cotizan en bolsa, que también es aproximadamente la mitad del financiamiento. Además, tenemos muchos fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados, y fideicomisos financieros. Nos gustaría tener más emisiones de acciones; este es un tema que estamos tratando de mejorar, pero, ahí entran muchas cuestiones de mercado.

—En Argentina no han explorado mucho la opción de los sandboxes (espacios de prueba para la innovación) en el sector financiero, exceptuando para la tokenización. ¿Cómo los han definido?

—En los sandboxes no quisimos meternos al principio porque vimos riesgos de corrupción, pero ahora sí estamos en eso, a corto plazo. Nuestro régimen de tokenización está hecho bajo modalidad sandbox. Nosotros lo hemos utilizado como test de prueba por un periodo limitado. Originariamente, por un año y ahora ya lo extendimos hasta finales del año próximo.

Dólares. Foto: Canva.

—¿Cuáles son los próximos pasos que darán en la Comisión Nacional de Valores de Argentina y dónde estarán las prioridades?

—Seguimos trabajando todos los días para arreglar lo que hay que arreglar, remover las trabas, desregular dentro de los límites en lo que se pueda. Y seguimos trabajando en dos frentes: uno tiene que ver con el ordenamiento normativo que consiste en revisar la totalidad de nuestras normas, donde hemos hecho ya un 80%, pero todavía falta un 20% importante. Y el otro frente, es un proyecto de relevancia que está completado, que es el proyecto de Ley de Competitividad Financiera (N.deR.: no fue aprobado), que mejoraría mucho todas las leyes de mercado de capitales en pequeñas cosas, con algunas excepciones. Ahora no hay grandes cosas por adelante, pero sí cientos de pequeñas mejoras que serían muy útiles y aportarían a todo el funcionamiento. Estas modificaciones van desde las unidades en las cuales se podría emitir obligaciones negociables, hasta las multas que cobra la Comisión Nacional de Valores (CNV), su funcionamiento, qué reglamento se les aprueba o no se les aprueba a los mercados, y muchos temas más. Por ejemplo, actualmente las multas están fijas en pesos argentinos y la idea es que pasen a fijarse en UVAs, que es una unidad que se ajusta por inflación, y que vuelva así a los niveles que tenían originariamente, porque fueron licuadas por el paso del tiempo y la inflación. Otra idea es que las obligaciones negociables sean no solo en pesos (argentinos) y en dólares, sino por ejemplo en el índice CAC, que es el índice que mide el costo de la construcción en Argentina, algo que el sector viene reclamando mucho desde hace tiempo.

— En Argentina se mantienen ciertas restricciones cambiarias, ¿qué tanto afecta eso al mercado de valores en el país?

—No voy a hablar de economía ni de política, y no me quiero meter en las competencias del Banco Central (BCRA). Lo que puedo decir es que no necesariamente esa situación que mencionó afecta al mercado de valores, donde hoy se puede elegir la moneda, se puede acceder al dólar y además existen ciertas normas que permiten aplicar los dólares para suscripciones primarias.

— No hablará de economía pero ¿cómo incide en el mercado de capitales que Argentina haya entrado en recesión técnica?

—Sobre el mercado de capitales, nosotros en la CNV publicamos informes de financiamiento todos los meses, y hay días que se financian más y otros menos. Entonces, hay que mirar un periodo para que la comparación sea válida. Y todos los indicadores, cuando miramos 12 meses para atrás en el mercado de capitales, son de crecimiento. Mes tras mes, venimos sumando récords e incrementando el volumen. No vemos ningún fenómeno de achicamiento en el mercado de capitales.