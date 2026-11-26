Argentina en recesión: las explicaciones del gobierno de Milei y qué pasara con la política económica
A un año de las elecciones generales, el gobierno argentino ratificó el rumbo pese a los datos negativos. El ministro Caputo atribuyóla suba del riesgo país al temor de que Milei no sea reelecto
El gobierno argentino de Javier Milei ratificó ayer miércoles el rumbo de su política económica, y relativizó el impacto de la recesión. “Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, entrevistado por el canal A24.
El martes el instituto estadístico Indec informó que la economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, pese a un repunte del 1,1% en septiembre, por lo que entró técnicamente en recesión. “Es una definición arbitraria”, sostuvo Caputo.
Entre los indicadores que el gobierno destaca de su gestión económica, está la caída de la inflación, que pasó del 211% anual en 2023 al 30% estimado este año. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, dijo el ministro.
El riesgo país, indicador elaborado por el JP Morgan y termómetro de las expectativas del mercado sobre Argentina, se disparó en los últimos días y sobrepasó la barrera de los 1.100 puntos, mientras la cotización del dólar también trepó más del 2% y se ubicó ayer miércoles en 1.630 pesos por dólar al cambio oficial. Al respecto, el ministro Luis Caputo consideró que “el riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei”, en referencia a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.
El presidente Milei anticipó que buscará la reelección en los comicios generales de octubre de 2027. El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ya había salido al cruce del aumento del riesgo país. “Este Gobierno recibió el riesgo país en torno a los 2.500 puntos, se ha trabajado mucho para ordenar la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja significativa por debajo de los 500 puntos hasta hace poco tiempo. Hay un contexto global complejo”, dijo Ravier.
“Más allá de los vientos que soplan fuerte, Argentina está de pie y sostiene su economía muy bien”, agregó el vocero, al tiempo que descartó como “especulación mediática” la renuncia del ministro Caputo, al que definió como “uno de los más importantes de este Gobierno”.
El ministro atribuyó la presión sobre la moneda a factores externos y no a problemas de la economía argentina en tanto que descartó cualquier traslado a precios internos que comprometa el control de la inflación, que el gobierno exhibe como uno de sus principales logros.
“La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas”, explicó. El gobierno había proyectado para este año una inflación del 10% y un crecimiento de la economía del 5%.
“Éramos el hazmerreír”
En octubre pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para Argentina y lo situó en 2,1% para 2026. La última vez que Argentina entró en recesión fue entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, cuando dejaba el gobierno Alberto Fernández.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también abordó ayer miércoles la situación económica de Argentina y, en línea con el ministro Caputo, hizo en el Senado una fuerte reivindicación del rumbo económico y destacó que el Ejecutivo de Milei logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.
“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó. Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el jefe de Gabinete.
También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se destacó tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, sostuvo.
“Éramos el hazmerreír del mundo". La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, aseguró el funcionario.
“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, marcó Santilli. Y tras ello arremetió: “Se equivocaron; no hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy (por el Gobierno) va por la reelección”.
Milei visita al nuevo presidente de Paraguay
El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplirá hoy jueves una “importante y amplia” agenda de trabajo con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, informó el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.
El canciller dio detalles de la primera visita que Alliana recibirá de otro gobernante desde que asumió el cargo, el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera al entonces mandatario Santiago Peña, salpicado por el colapso del intervenido Ueno Bank.
Milei arribó anoche a Asunción, e iniciará su agenda hoy jueves con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Seguidamente, el presidente argentino, quien estará acompañado por su canciller, Pablo Quirno, se reunirá con Alliana en el Palacio de Gobierno y luego mantendrá un encuentro con empresarios en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya. Además, la Academia Paraguaya de la Historia entregará una condecoración al presidente argentino. AFP, EFE, La Nación (GDA)
Lula no invitará a Milei a su investidura
El Gobierno de Brasil considera invitar a una autoridad argentina distinta al presidente Javier Milei a la próxima investidura de Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 5 de enero.
El asesor para asuntos internacionales de Lula, Celso Amorim, en una entrevista al medio UOL, dijo que “se está pensando” en cursar la invitación a otra autoridad, con el objetivo de que Argentina esté representada en el acto de posesión de Lula en Brasilia. “Espero que se pueda encontrar una fórmula”, dijo Amorim, en plena crisis diplomática sin precedentes entre los Gobiernos de Brasil y Argentina. Amorim no quiso responder a preguntas concretas sobre si se piensa invitar al presidente de una cámara del Congreso Nacional o a un expresidente argentino.
Además de no invitar a Milei a la investidura, el Gobierno de Lula decidió no mandar de vuelta a Buenos Aires al embajador brasileño, en respuesta a las críticas de las autoridades argentinas al reciente proceso electoral, publicó ayer miércoles Agencia Brasil, la agencia de noticias del Estado.
El embajador Julio Bitelli, que fue convocado de vuelta a Brasilia en julio por las críticas de Milei a Lula, no regresará a Argentina para retomar su puesto al frente de la misión diplomática.
La decisión se tomó días después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, dijera en una entrevista que hubo “situaciones” en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre que “colocaron en duda todo el escenario”. Los comicios dieron la victoria a Lula por una diferencia de más de cuatro millones de votos, pero su rival, Flávio Bolsonaro, denunció supuestos fraudes y hasta ahora no ha reconocido su derrota.
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