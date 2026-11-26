El gobierno argentino de Javier Milei ratificó ayer miércoles el rumbo de su política económica, y relativizó el impacto de la recesión. “Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, entrevistado por el canal A24.

El martes el instituto estadístico Indec informó que la economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, pese a un repunte del 1,1% en septiembre, por lo que entró técnicamente en recesión. “Es una definición arbitraria”, sostuvo Caputo.

Entre los indicadores que el gobierno destaca de su gestión económica, está la caída de la inflación, que pasó del 211% anual en 2023 al 30% estimado este año. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, dijo el ministro.

El riesgo país, indicador elaborado por el JP Morgan y termómetro de las expectativas del mercado sobre Argentina, se disparó en los últimos días y sobrepasó la barrera de los 1.100 puntos, mientras la cotización del dólar también trepó más del 2% y se ubicó ayer miércoles en 1.630 pesos por dólar al cambio oficial. Al respecto, el ministro Luis Caputo consideró que “el riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei”, en referencia a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Hombres conversan afuera del Ministerio de Economía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP

El presidente Milei anticipó que buscará la reelección en los comicios generales de octubre de 2027. El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ya había salido al cruce del aumento del riesgo país. “Este Gobierno recibió el riesgo país en torno a los 2.500 puntos, se ha trabajado mucho para ordenar la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja significativa por debajo de los 500 puntos hasta hace poco tiempo. Hay un contexto global complejo”, dijo Ravier.

“Más allá de los vientos que soplan fuerte, Argentina está de pie y sostiene su economía muy bien”, agregó el vocero, al tiempo que descartó como “especulación mediática” la renuncia del ministro Caputo, al que definió como “uno de los más importantes de este Gobierno”.

El ministro atribuyó la presión sobre la moneda a factores externos y no a problemas de la economía argentina en tanto que descartó cualquier traslado a precios internos que comprometa el control de la inflación, que el gobierno exhibe como uno de sus principales logros.

“La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas”, explicó. El gobierno había proyectado para este año una inflación del 10% y un crecimiento de la economía del 5%.

El presidente argentino Javier Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: AFP

“Éramos el hazmerreír”

En octubre pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para Argentina y lo situó en 2,1% para 2026. La última vez que Argentina entró en recesión fue entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, cuando dejaba el gobierno Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también abordó ayer miércoles la situación económica de Argentina y, en línea con el ministro Caputo, hizo en el Senado una fuerte reivindicación del rumbo económico y destacó que el Ejecutivo de Milei logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.

“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó. Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el jefe de Gabinete.

También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se destacó tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, sostuvo.

“Éramos el hazmerreír del mundo". La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, aseguró el funcionario.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, marcó Santilli. Y tras ello arremetió: “Se equivocaron; no hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy (por el Gobierno) va por la reelección”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Foto: LUIS ROBAYO/AFP

Milei visita al nuevo presidente de Paraguay

El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplirá hoy jueves una “importante y amplia” agenda de trabajo con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, informó el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

El canciller dio detalles de la primera visita que Alliana recibirá de otro gobernante desde que asumió el cargo, el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera al entonces mandatario Santiago Peña, salpicado por el colapso del intervenido Ueno Bank.

Milei arribó anoche a Asunción, e iniciará su agenda hoy jueves con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Seguidamente, el presidente argentino, quien estará acompañado por su canciller, Pablo Quirno, se reunirá con Alliana en el Palacio de Gobierno y luego mantendrá un encuentro con empresarios en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya. Además, la Academia Paraguaya de la Historia entregará una condecoración al presidente argentino. AFP, EFE, La Nación (GDA)

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución de Santiago Peña. Foto: AFP