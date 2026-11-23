En el gobierno de Mauricio Macri la disputa era entre halcones y palomas. En el gobierno de Javier Milei es entre halcones. Están los dogmáticos, encabezados por un presidente cada vez más filosófico en sus discursos, y los pragmáticos, con la senadora Patricia Bullrich a la cabeza.

Conviven todos bajo el paraguas de la ortodoxia, pero a cada ruido del programa libertario -en esta última etapa, con suba del riesgo país por encima de los mil puntos y dólar alcista- las diferencias sobre cómo librar el año electoral se exacerban. Todos los funcionarios confluyen en la idea de que ir a un “plan platita” a esta altura sería ir a un desastre, a un fracaso. Inyectar fondos en la calle o subsidios ni siquiera es una opción para esta administración que hizo del ajuste su propio emblema. Por eso, en todas las vertientes del oficialismo coinciden en que el margen para aplicar medidas, o de cambio, es “mínimo”. Sin embargo, la forma de afrontar los meses venideros expone diferencias en la línea discursiva de cada una de las partes.

A lo largo de estas semanas en que se conoció que cerraron 32.290 empresas desde que arrancó la gestión hasta julio, que la inflación marcó 2,2% en octubre, que el riesgo país alcanzó los 1070 puntos y el dólar $1595, y que las estimaciones privadas prevén recesión técnica, Milei ahondó en la defensa de su plan y sus ideas anarcocapitalistas. Dijo que la Argentina está “a las puertas de un siglo de oro liberal” y que él va a ser reelecto en primera vuelta. Defendió la apertura económica sin restricciones. Planteó que la Argentina tiene un coeficiente de apertura de 30%, pero prometió que irá a uno de 90%. Veneró a Adam Smith, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Jesús Huerta de Soto. Aseguró que los liberales “no hablan de efecto derrame” y que regular “es matar los rendimientos crecientes”. Aferrado a su método está Milei y también su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el “coloso”. Entre ambos se retroalimentan con consignas de un mundo teórico que comparten y que enfervoriza los ánimos de otra parte del Gabinete, más terrenal, pero que no se le anima a Milei. Desde la cartera más influenciada por Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, defiende a ultranza el plan en los medios y las redes, y busca factores externos para explicar las desavenencias, aunque fuentes del Gobierno dicen que él y su equipo piensan qué acciones se podrían ejecutar.

Bullrich, política de raza, no se desvive por la teoría liberal sino por cómo ganar las elecciones en 2027, ante encuestas que ponen al Gobierno en números muy cerrados con el peronismo. La senadora está convencida de que ya hay que empezar a anunciar medidas que vayan decantándose durante todo este año hasta los comicios. Sus movimientos hacen ruido pero ella no piensa parar.

El sábado publicó un video que es la “intro” de otros materiales con su idea de una “economía más cercana a la gente”, siempre en la ortodoxia. Puertas adentro, según pudo averiguar LA NACION, Bullrich a los propios les dice que hay que trabajar sobre la tasa de interés, sobre los impuestos que pagan los sectores rezagados -como la industria y la construcción-, que debería revisarse qué nivel de apertura tiene la Argentina con China, si es la misma que con Brasil y con Europa, cuando China “arrasa a cualquier país del mundo”, entre otras cuestiones. “Hay ciertas cosas que tenés que poner en perspectiva. Las empresas argentinas tienen 60 kilos encima y son distintas de las empresas de allá, que están con anabólicos”, la escucharon manifestar -palabras más, palabras menos- personas que estuvieron con ella. Enfocada en mover las redes y hacer material que también llegue a un público distinto al que ya conquistó desde que fue ministra de Cambiemos, Bullrich sumó gente nueva y joven a su equipo. Hay asesores económicos con los que habla seguido sobre los problemas y las soluciones que tiene en su cabeza. Los suyos aseguran que con Carlos Melconian tuvo alguna que otra conversación, pero que no es quien la aconseja ni lo será. Melconian ya dijo que quiere ser presidente y Bullrich no comparte liderazgo.

“La Argentina tiene dos universos [el Gobierno y el kirchnerismo]. Patricia está en uno y plantea medidas dentro de su universo. Pero queda claro qué está pasando: es distinto lo que dice ella y lo que dice Milei”, refiere alguien que la conoce a la perfección.

En la mesa política del Gobierno no es solo Bullrich la que piensa en un relajamiento del programa dentro de los parámetros del orden fiscal. Pero, de momento, sigue como la única que se atreve a decirlo en voz alta. Se suman a ella entre tres y cuatro funcionarios más, que muy bajito asumen que se precisa pragmatismo para ganar la elección. “En on the record no habla nadie, algunos en off, pero no sirve de mucho. Llega un momento en que todos dicen ‘ganamos en primera vuelta’”, se quejan en el bullrichismo. Dentro de los funcionarios que creen que hay que impulsar decisiones, pero que eligen no meterse en el terreno del ministro de Economía, Luis Caputo, (y por ende menos en el de Milei) hay matices con Bullrich respecto del timing.

Ya en carrera a 2027, Karina Milei eleva el perfil y acelera presencias en eventos para acercarse a la gente. Buscan enfocarla como complemento de su hermano.

Paula Rossi / La Nación (GDA)