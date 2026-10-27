MGAP suspendió el ingreso de productos avícolas desde Brasil tras confirmarse un foco viral

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) confirmó la suspensión temporal del ingreso y tránsito de productos avícolas y animales propensos a contraer la enfermedad de Newcastle, provenientes de Brasil. Esta medida también abarca a los productos y subproductos elaborados en el país vecino después del 6 de setiembre de 2026.

La enfermedad de Newcastle es de tipo viral y afecta a las aves, pudiendo provocar afectaciones respiratorias, digestivas o nerviosas, incluso aumentando la mortalidad o las muertes súbitas.

Según explica el ministerio en un comunicado, la enfermedad es de notificación obligatoria ante la presencia de un aumento inusual de la mortalidad o ante la presencia de signos clínicos compatibles. En ese caso, los productores tienen la obligación de comunicar inmediatamente al MGAP.

Las vías que el organismo posee para notificar este tipo de casos son vía correo electrónico avesnotificaciones@mgap.gub.uy ,

el télefono 099 982 357 o la notificación de manera presencial en las oficinas MGAP.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Foto: María Inés Hiriart/Archivo El País.

Cómo surge el foco de Newcastle proveniente de Brasil

El foco de este brote fue confirmado por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil (MAPA) el 18 de octubre de 2026 y comunicado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) dos días después. En ese sentido, las medidas tomadas por las autoridades locales fueron establecidas mediante la resolución n.° 244/2026 por parte de la DGSG.

Esto responde a la confirmación del foco de la enfermedad en un establecimiento comercial, dedicado a la cría de pavos de engorde, ubicado en el municipio de Nova Itaberaba, en Brasil. Las autoridades norteñas suspendieron los movimientos de aves, además de implementar medidas de erradicación y contención, mientras se continúa la investigación epidemiológica en la zona.

Medidas preventivas en Uruguay ante el foco de Newcastle

Según explica el MGAP, Uruguay no registra casos relacionados con el virus de Newcastle en aves de corral desde 1984. Sin embargo, ante la alerta de la situación regional, los servicios de la DGSG continúan evaluando el riesgo sanitario aunque recomiendan preservar y otorgar especial atención a estos aspectos:

Priorizar la utilización de ropa y calzados exclusivos para ingresar a los galpones.

Evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres.

Realizar una limpieza adecuada y desinfección de instalaciones, equipos y materiales.

Verificar el estado de techos y estructuras de galpones para impedir el ingreso de otras aves.

Mantenimiento de mallas antipájaros, portones y cerramientos para que sean conservados en buenas condiciones.

Controlar el ingreso de personas, vehículos y materiales aplicando las medidas de higiene y desinfección correspondientes.