Leve mejora de la competitividad de Uruguay en setiembre frente a sus principales socios comerciales, ¿qué pasó?

En setiembre la competitividad de los productos uruguayos respecto a los de sus principales socios comerciales mejoró levemente, 0,07% frente a agosto, según el Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) que elabora el Banco Central (BCU). Al realizar la comparación interanual, es decir, con respecto al mes de setiembre de 2025, el TCR aumentó por séptimo mes consecutivo, esta vez un 6,12%. Esta suba supera a las observadas en los meses anteriores: en agosto fue de 5,30%, en julio de 4,16% y en junio de 2,29%. La última caída en términos interanuales se dio en el mes de febrero (-5,06%).

La mejora de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales en setiembre respecto a agosto se dio por la suba con respecto a los países de la región (+0,49%) que no logra ser contrarrestada por la caída en relación a los socios de afuera (-0,27%).

En la comparación mensual, frente a los socios de afuera de la región, la competitividad empeoró, luego de un mes de incremento (en agosto con respecto a julio había aumentado un 0,97%). El indicador por país, respecto a los socios de fuera de la región, muestra que la situación de Uruguay empeora con respecto a todos ellos: México (-1,39%), Reino Unido (-1,23%), España (-1,01%), Alemania (-0,71%), Italia (-0,68%), EE.UU (-0,08%) y China (-0,05%).

Exportaciones. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País

En términos interanuales, es decir en comparación con setiembre de 2025, el indicador muestra, por cuarto mes consecutivo, una mejora a nivel extrarregional, con un incremento de 1,92%. De todas maneras, esa suba se dio sólo respecto a México (+6,44%) y China (+3,27%), mientras que cayó frente al resto: Alemania (-2,70%), Italia (-1,84%), Reino Unido (-1,28%), España (-1,14%) y EE.UU. (-0,31%).

En la comparación mensual, con respecto a los socios de la región, el TCR aumentó en setiembre respecto a agosto, luego de tres meses de caída (en agosto empeora -0,28%, en julio el índice empeora -0,36% y en junio un -1,78%). El alza en setiembre fue de 0,49%. Esta suba se dio tanto por la mejora en la competitividad con respecto a Brasil (+0,45%), como con respecto a Argentina (0,52%).

Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

En la comparación interanual la competitividad regional se incrementó 11,47% en setiembre, la séptima suba consecutiva. El TCR interanual aumentó tanto respecto a Argentina (+19,38%) como frente a Brasil (+4,85%).

Cabe recordar que el Tipo de Cambio Real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.