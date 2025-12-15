La economía uruguaya se contrajo 0,2% en julio-setiembre e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

Redacción El País

La economía uruguaya se contrajo en el tercer trimestre al caer 0,2%% respecto al segundo trimestre de este año, según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado este lunes por el Banco Central (BCU). Esto supone que se interrumpe una racha de ocho trimestres consecutivos de crecimiento desestacionalizado (es decir, frente al trimestre previo).

Para el economista Aldo Lema, esta caída en el tercer trimestre no implica que la economía uruguaya haya ingresado en una recesión técnica en el cuarto trimestre. Lema enfatizó en que esto muestra que la economía se ha ido desacelerando en este año.

Con todo, se confirmó que la economía uruguaya fue "de más a menos" en 2025 y su crecimiento promedio del año se ubicaría en torno a 2%, por debajo de la estimación realizada por el gobierno en el proyecto de #LeyDePresupuesto (2,6%).https://t.co/RVL3OuzEGj — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) December 15, 2025

En tanto, en la comparación interanual (frente al tercer trimestre de 2024) el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,2%.

En términos interanuales, desde el enfoque de la producción, se destacan los desempeños positivos de los sectores Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas, Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios y Servicios financieros. Por su parte, la Industria manufacturera, la Construcción y el sector Agropecuario, Pesca y Minería incidieron negativamente en el resultado, explicó el informe.

"El valor agregado de las actividades Agropecuario, Pesca y Minería del tercer trimestre de 2025 registró una caída interanual de 0,2% respecto a igual trimestre del año anterior. Al interior de la actividad se destaca la contracción del valor agregado silvícola por la menor producción de rolos de madera para la industria de celulosa y menores exportaciones. Por otro lado, la actividad pecuaria verificó un crecimiento explicado por el incremento de la faena de ganado vacuno y por la mayor remisión de leche a plantas industriales", indicó el reporte.

Faena de ganado.

"Las Industrias Manufactureras registraron en el tercer trimestre de 2025 una caída interanual del valor agregado de 2,1%. La disminución del valor agregado industrial se asocia al desempeño negativo de la actividad de refinación de petróleo, la cual permaneció paralizada durante aproximadamente la mitad del período, a causa de la avería de la boya petrolera de José Ignacio. Otras actividades que incidieron negativamente, aunque en menor magnitud, fueron la producción de pasta de celulosa y la fabricación de vehículos automotores. Entre las actividades con incidencia positiva se destaca el desempeño de la industria frigorífica, asociado a una mayor demanda externa. Del mismo modo, la industria láctea y la elaboración de productos farmacéuticos mostraron incrementos en su valor agregado respecto al mismo trimestre del año anterior", añadió.

Refinería de Ancap en La Teja. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, "la actividad de Energía eléctrica, Gas y Agua presentó un aumento de 2,2%, explicado principalmente por mayores exportaciones de energía hacia Argentina", mientras que "la Construcción registró una contracción interanual de 3,1% respecto al tercer trimestre del año anterior. Esta caída se explica por la menor inversión en otras construcciones, en particular, en obras de vialidad y líneas de energía eléctrica, que no logra ser compensada por el mayor dinamismo en la construcción de edificios", señaló el BCU.

"Las actividades de Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas presentaron un incremento de 5,4% respecto al tercer trimestre de 2024. En la actividad comercial se verificó un crecimiento de los servicios comerciales al por mayor y al por menor, vinculados a la mayor comercialización de granos de soja, de combustibles importados y a mayores ventas de bienes de consumo importados, principalmente carne, productos farmacéuticos y textiles. Por el contrario, los servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas presentaron un desempeño negativo, explicado por la menor demanda de turistas no residentes, parcialmente contrarrestada por un crecimiento de la demanda interna", explicó el informe.

En tanto, según el reporte "el sector de Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones registró un aumento de valor agregado de 0,4% respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento se explica por el incremento de los servicios de información y comunicación, impulsados por la demanda externa. En cambio, se verificó una contracción de las actividades de transporte, explicada por el descenso en la producción de los servicios de apoyo al transporte y almacenamiento".

En los Servicios financieros se registró un crecimiento del 3% del valor agregado.

"El valor agregado de las Actividades profesionales y Arrendamiento se redujo 0,4% respecto al tercer trimestre del año anterior. Esta caída se debe a la contracción de las actividades profesionales respecto a igual período del año anterior, que fue parcialmente compensada por el desempeño positivo en las actividades administrativas y de apoyo", añadió el BCU.

"Finalmente, el sector de Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios aumentó 0,8% en términos interanuales en el tercer trimestre de 2025. Este desempeño se vincula principalmente a la mayor producción de las actividades recreativas y, en menor medida, al incremento en los servicios de salud y de educación", concluyó.