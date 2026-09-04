"Infelices" e "inocente": Confederación de Sindicatos Industriales salió al cruce de los dichos del ministro Oddone

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) calificó de "infelices" las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien dijo en un evento del instituto Uruguay XXI el pasado miércoles que "el país que da subsidios se terminó".

La CSI "afirma que estas y otras acciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se contraponen a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con contundencia afirmamos que esta definición se da de bruces a lo que los países desarrollados y del primer mundo mantienen y profundizan", sostuvo el gremio en un comunicado publicado este viernes.

“El rol del Estado no es dar un tipo de cambio o el subsidio tal o cual. El país que da subsidios se terminó. Hace tiempo que se terminó y estamos en un terreno en el cual se necesitan empresarios que, aun escépticos -lo que está bien porque nos hace estar siempre preparados para lo mejor- actúen rápidamente y aprovechen la oportunidad apenas esta se abre”, había señalado Oddone durante el evento en el que valoró la iniciativa de la creación de un nuevo portal para impulsar el comercio con la Unión Europea (UE).

Sin embargo, la CSI salió al cruce y dijo que en Uruguay "hay miles de puestos de trabajo que dependen en gran medida de subsidios o exoneraciones tributarias" y agregó: "Lo mismo sucede en países que cuidan y defienden a su Industria Nacional".

De acuerdo con la CSI los subsidios o exoneraciones tributarias "no deben ser un cheque en blanco y deben tener contrapartidas claras y controlables". En ese sentido, señalaron que "no debería suceder que empresas que reciben estos apoyos se retiren de un día para el otro, o no cumplan las normativas correspondientes en nuestro país".

El ministro de Economía Gabriel Oddone, durante acto oficial en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Estefanía Leal/El País

La Confederación consideró que "sería algo muy inocente" pensar en políticas de desarrollo sin subsidios. "Cabe señalar que en el mismo momento en que el ministro pronunciaba esas palabras, otros países continuaban con sus acciones en defensa propia: exoneraciones, subsidios, medidas para-arancelarias y todo lo que nos quieren imponer que no diseñemos nosotros", agregó el gremio en el comunicado.

"Señor ministro, la retórica del fin de los subsidios no es neutral. Tiene un destinatario concreto: los trabajadores industriales que dejan sus vidas en plantas que compiten contra productos fabricados con apoyo estatal en China, Brasil, Corea del Sur y demás países que defienden su industria", concluyó la CSI en el documento.