Gobierno comenzará a pagar la Asignación Única para la Infancia en enero 2027: beneficiarios y montos a cobrar

El gobierno confirmó que están dadas las condiciones necesarias para que a partir de enero de 2027 se puedan comenzar a emitir los pagos bajo la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una prestación orientada a reducir la pobreza infantil y transformar el sistema de transferencias sociales para simplificar los mecanismos de acceso a los cobros.

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco de Previsión Social (BPS) informaron que se prevén mayores montos en las prestaciones para los beneficiarios, y que habrá 54.000 usuarios nuevos para este tipo de partidas.

Unificación de asignaciones familiares para 2027

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia pasará a integrar prestaciones que hasta el momento funcionan de manera separada, colocando una atención especial sobre los hogares en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de BPS, Jimena Pardo, había informado en julio que los beneficios que se unificarán bajo la nueva ley son:



Asignación familiar de empleados privados , establecida por la ley Nº 15.084.

, establecida por la ley Nº 15.084. Plan de Equidad , una prestación mensual en dinero que otorga BPS a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

, una prestación mensual en dinero que otorga BPS a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tarjeta Uruguay Social , que asiste a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad.

, que asiste a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. Bono Crianza, creado para reforzar la Tarjeta Uruguay Social.

Mayores montos y prioridad para las primeras edades

Con recursos asignados en la Rendición de Cuentas que superan los US$ 30 millones, se buscará aumentar el monto que reciben actualmente algunos hogares con hijos recién nacidos.

La primera etapa de implementación iniciará en enero de 2027, según el gobierno, y la prioridad serán los niños de 0, 1 y 2 años, para luego avanzar gradualmente hacia otras edades. En total, para el año que viene está prevista la incorporación de cerca de 54.000 niños al sistema. Pardo señaló que entre los cuatro programas de transferencias ya existentes se abarca a 460.000 personas.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para niños de 0 a 3 años, se estima que los montos aumentarán 82 % en promedio, "con prestaciones de hasta $10.000 mensuales, según los ingresos del hogar", según un comunicado de Presidencia.

Pardo explicó que en esa primera etapa, que comenzará a aplicarse el 1° de enero, "va a abarcar a los nacidos en el 2025 y 2026, a los que nazcan en el 2027 y a las mujeres embarazadas". Los aumentos en las transferencias serán diferenciados según el tipo de necesidad en cada hogar: para los beneficiarios de menores ingresos habrá un aumento de hasta $ 10.000 pesos, para quienes tengan una vulnerabilidad un poco menor el aumento rondará los $ 6.600 y para "los que tengan una situación relativamente promedio" el incremento será de $ 3.300.

"Los montos se potencian de cero a tres años en más de un 80 % en relación a lo que podían cobrar antes, lo cual también cambia porque como antes eran cuatro beneficios dispersos depende la situación de la persona y el hogar", dijo Pardo, y puso un ejemplo: "Una pareja joven que ella está embarazada y tienen un niño de un año, hoy probablemente perciban Asignación Familiar del Plan de Equidad, TUS y Bono Crianza, unos $ 12.500. Con este sistema nuevo, que entrarían porque ella está embarazada y tienen un niño de un año, pasarían a percibir en el entorno de unos $ 20.000".

El Poder Ejecutivo proyecta que con la implementación plena de la prestación se podrá reducir alrededor del 25 % de la pobreza por ingresos en la primera infancia.

Método de pago de la asignación

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia se pagará a los beneficiarios a través de medios de pago electrónicos. Una de las maneras de cobrar es a través de la tarjeta BPS Prestaciones que emite el Banco República (BROU).

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

El dinero se podrá utilizar para realizar compras en comercios, con el beneficio de ahorro del IVA y no se podrá usar para hacer comprar afuera del país.