Retiro anticipado a los 60 años: qué dice el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento

El Poder Ejecutivo envió este viernes al Parlamento el proyecto de ley para configurar una nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años para trabajadores uruguayos. La iniciativa fue dada a conocer por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez el pasado lunes y es parte del paquete de conclusiones del Diálogo Social.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se detallan algunos de los cambios propuestos. Uno de ellos es la creación de la causal de retiro anticipado a partir de los 60 años de edad, siempre que se tengan 30 años de trabajo computados. Según indica el texto, esta medida "apunta a contemplar los desafío que el cambio tecnológico genera sobre la empleabilidad de las personas de edad avanzada y las heterogeneidades existentes en la fuerza de trabajo" .

Asimismo, subrayan que este diseño "atiende la suficiencia de las prestaciones de las personas más vulnerables", a la vez que "estimula la extensión de la vida laboral mediante incentivos".

Por otro lado, también se introducen cambios en el suplemento solidario, creado por la ley 20.130 para complementar los ingresos de quienes, aun teniendo derecho a una prestación previsional, no alcanzan un determinado nivel de ingresos.

De acuerdo al texto, se prevé que haya una "adecuación" en el mecanismo de ajuste de este suplemento. La ley propone entonces modificar su forma de cálculo, habilitando que su valor base ($17.591) se ajuste en función de la variación del Indice Medio de Salarios (IMS), a la vez que el valor máximo de la prestación que se alcanza por el suplemento ($ 53.306) se ajuste por el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Fachada del edificio sede del Banco de Prevision Social. Foto: Estefanìa Leal

"Esta combinación implica aumentar gradualmente el factor por el cual se multiplican los ingresos previsionales en la fórmula de suplemento (0,33), favoreciendo una mayor protección de las prestaciones más bajas, al atenuar el efecto que los aumentos del salario real tienen sobre el monto del suplemento solidario correspondiente a dichas prestaciones", dice el proyecto de ley.

En ese sentido, el gobierno entiende que al combinar la introducción de la causal jubilatoria anticipada, junto al cambio de ajuste en el suplemento "se reduce sustantivamente el riesgo fiscal asociado a la trayectoria de egresos a futuro".

También hay otras medidas, como por ejemplo la posibilidad de acceder a partidas adicionales para personas que enfrenten una incapacidad permanente, a la vez que se propone "revisar los plazos para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996".

Envejecimiento demográfico y sostenibilidad: los argumentos del gobierno

La exposición de motivos del proyecto hace referencia al "proceso de envejecimiento demográfico" de Uruguay, cuestión que se explica por la "fuerte caída de nacimientos" y el aumento progresivo de la esperanza de vida.

"A este proceso, se suma un contexto de cambios profundos e incertidumbre en el mundo del trabajo, derivado de la revolución tecnológica en curso, cuyos impactos sobre el empleo son todavía inciertos. Ambos procesos generan oportunidades y desafíos", dice el texto.

En esa línea, hacen referencia a los cambios introducidos por la ley 20.130, que estableció el incremento gradual de la edad de retiro de 60 a 65 años. Esto, de acuerdo al gobierno, contribuyó a modificar la trayectoria esperada del gasto previsional, a la vez que mejoró "la sostenibilidad económico- financiera del sistema en un horizonte de mediano y largo plazo".

Fachada del edificio de Torre Ejecutiva; Presidencia. Foto: Estefanía Leal/El País

Aún así, consideran que existen aspectos demográficos, tecnológicos y de diseño del sistema que aún "mantienen abiertas algunas contingencias" que se traducen en "riesgos fiscales que es necesario resolver".

"Estas contingencias hacen conveniente seguir incorporando ajustes al sistema previsional, manteniendo los atributos que lo destacan en la comparación regional e internacional, derivados de su alta cobertura activa y pasiva, de la adecuada suficiencia de las prestaciones y de su sostenibilidad económico- financiera", dice el documento.

En ese sentido, sostienen que el envejecimiento demográfico brinda oportunidades a las personas para extender la vida laboral. Es por este motivo que entienden que es "fundamental" que "el sistema previsional continúe promoviendo tal extensión a través de fuertes incentivos".

"El proyecto de Ley que se remite mantiene la edad normal de retiro a los 65 años, a la vez que habilita una causal de retiro anticipado a los 60 años, con un diseño que no afecta la sostenibilidad del sistema previsional", destacan.