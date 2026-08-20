Fuerte salto en proyectos de inversión: en seis meses se promovió casi 80% de lo aprobado durante todo el año pasado

La cantidad de proyectos de inversión promovidos por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) más que se duplicó en el primer semestre del año, frente a igual período del año pasado. Entre enero y junio fueron promovidos 951 proyectos, lo que significó un 129% más que los 415 registrados en los primeros seis meses de 2025.

Los datos fueron procesados por la consultora CPA Ferrere y reflejaron que el ritmo de promoción también se aceleró de manera significativa en comparación con el año pasado, ya que los proyectos promovidos durante el primer semestre de este año equivalen al 79% de todas las iniciativas que habían sido aprobadas en igual período de 2025.

Según los datos de la Comap, en términos de inversión, los proyectos promovidos en los primeros seis meses del año implicaron US$ 1.137 millones, lo que según el informe de la consultora, se trata del mayor monto de inversión promovida para un primer semestre desde 2009, con excepción del registro de 2013.

Montos de inversión promovida Crédito: CPA Ferrere

"Puede verse como una señal de mejora y agilidad en los procesos de evaluación por parte de la Comap y es una noticia importante, principalmente para aquellos expedientes con mayor retraso", señaló CPA Ferrere.

Según señalaron desde la consultora a El País "parte de este crecimiento está explicado por la priorización de algunos proyectos por parte de la Comap que tenían mayor atraso. En algunos casos, expedientes del año 2022 y 2023. Además, la Comap adoptó un régimen de evaluación simplificado para algunos proyectos en función del monto de inversión que aceleró los plazos".

"A partir de ahora, esperamos que este empuje se mantenga y que el proceso de evaluación no se extienda por más de seis meses. Esto es un aspecto relevante para las empresas, ya que les permite planificar, realizar inversiones y utilizar beneficios con mayor certeza", agregaron.

Además, puntualizaron que "el aumento refleja fundamentalmente una mejora en la agilidad del proceso de evaluación de la Comap, no necesariamente un aumento de la inversión privada".

Proyectos por sectores

Al analizar el desempeño por sectores, el informe destacó que en turismo, durante los primeros seis meses del año se alcanzó la misma cantidad de proyectos promovidos que en todo 2025. Además, en el primer semestre de 2026, los montos de inversión promovida por este sector superaron en 152% los registrados durante todo el año pasado.

El sector agropecuario, en tanto, alcanzó un máximo histórico tanto en cantidad de proyectos promovidos como en monto de inversión. En los primeros seis meses del año fueron promovidos 175 proyectos agropecuarios, que en conjunto implicaron US$ 149 millones de inversión.

También se registraron máximos históricos semestrales en la cantidad de proyectos recomendados para los sectores de comercio y servicios y de industria. En este último caso, la cantidad de proyectos promovidos entre enero y junio ya superó en 60% a la registrada durante todo 2025, según el reporte.

Del total de proyectos recomendados durante el primer semestre, el 92% correspondió a nuevas iniciativas, mientras que el 8% restante fueron ampliaciones de proyectos existentes.

El fuerte incremento en la cantidad de proyectos promovidos se produce además en un contexto de cambios en el régimen de promoción de inversiones que el gobierno hizo en enero de este año. Sin embargo, al cierre de junio, según los datos de CPA Ferrere todavía no se habían registrado proyectos promovidos bajo este nuevo régimen.

Desde CPA Ferrere indicaron que el monto promedio de inversión por poryecto "se mantuvo estable respecto al promedio de 2025. El monto promedio de inversión por proyecto se ubicó en este primer semestre en US$ 1,2 millones aproximadamente, mientras que el del año 2025 sin la inversión de HIF Global (el proyecto de hidrógeno verde que podría ser el más grande de la historia), se ubicó en US$ 1,24 millones".

Por otro lado explicaron que "si nos enfocamos en aquellos proyectos mayores a US$ 1 millón, en este primer semestre representaron el 26% del total de los proyectos promovidos. Este porcentaje asciende a 23% del total de los proyectos promovidos en 2025".

"Por otra parte, si analizamos el peso de los 10 proyectos más grandes en la muestra reciente, encontramos que en este primer semestre representaron el 33% del total promovido. En cambio, para todo 2025 (sin considerar HIF), este peso relativo asciende a 39%. Por lo tanto, no parece que sean los 'mega proyectos' los que distorsionen el total observado este semestre", agregaron.

Para la consultora, con el cambio de régimen de promoción de inversiones "es esperable ver proyectos que apunten a la mejora de sus procesos y procedimientos mediante la adopción de tecnología de punta y la innovación, dada la novedad de algunos indicadores que premian estas inversiones".

"Dado que el régimen otorga beneficios importantes que resultan en mayor rentabilidad para las empresas, es probable que varias se vean impulsadas a adoptar estas mejoras para seguir accediendo a beneficios, y en consecuencia opten por impulsar innovaciones y mejoras en procesos. Además, hay incentivos específicos para determinados sectores con los nuevos indicadores estratégicos", añadieron.

Por último, en CPA Ferrere evaluaron que "dado el pico de proyectos presentados sobre fines de abril por el vencimiento del Decreto 268/020 (de reglamentación del régimen), es esperable que en los próximos reportes la inversión promovida siga mostrando dinamismo, en la medida en que la Comap siga apostado a regímenes de evaluación simplificada".