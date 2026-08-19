El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 5,75%: qué impacto tiene en los créditos y el dólar

El directorio del Banco Central (BCU) resolvió ayer por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia, es decir “el precio del dinero”, en 5,75% por cuarta ocasión consecutiva. Es que el Central había frenado los recortes de su Tasa de Política Monetaria en la reunión de abril del Comité de Política Monetaria (Copom, en las siete previas a esa la había bajado). El BCU entiende que eso es lo lógico en el actual contexto en el que "sus proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes muestran una trayectoria alineada a la meta de 4,5% en el horizonte de política monetaria" (los próximos 24 meses), según el comunicado del Copom.

"En julio la inflación interanual se ubicó en 4,27%, mientras que la inflación subyacente (que excluye precios volátiles como frutas y verduras, carne y tarifas) mostró un moderado aumento sin evidenciar efectos de segunda vuelta derivados de los shocks externos recientes" en referencia a la guerra en Medio Oriente.

De todas maneras, "algunos componentes más persistentes de la inflación, en particular ciertos servicios, continúan registrando niveles relativamente elevados y requieren mantener su monitoreo específico en los próximos meses", advirtió la autoridad monetaria.

El Central expresó que “el entorno internacional continúa caracterizado por una elevada incertidumbre, asociada a tensiones geopolíticas centradas en el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de los commodities. En este marco, se mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global".

Recordó que por ello, "los principales bancos centrales continúan actuando con cautela y evaluando la evolución de la inflación y los riesgos asociados a su persistencia".

"En Uruguay, la actividad económica evoluciona por debajo de su crecimiento potencial y el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable", analizó el BCU. En la reunión anterior del Copom del pasado 1° de julio, el Central había pautado un tono más positivo, ya que había señalado que "los indicadores del mercado laboral y de ingresos continuaron mostrando cierto dinamismo" y que "la actividad económica se expandió 0,8% en el primer trimestre, guiada por el consumo privado".

Reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) del 18 de agosto de 2026. Foto: BCU.

Por otro lado, el BCU remarcó que "las expectativas de inflación a dos años permanecen alineadas con la meta: los analistas y los mercados financieros las ubican en 4,5%; mientras que las empresas las mantienen en 5% con un amplio consenso respecto a que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia" que va de 3% a 6%.

La decisión del BCU de mantener la tasa reflejó lo que esperaba el mercado. En la reciente Encuesta de Expectativas del Mercado Financiero del Banco Central (divulgada el pasado jueves), los operadores anticipaban en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que el Copom dejaría la tasa de referencia en 5,75%.

De todas maneras y a diferencia del comunicado de julio, esta vez el Copom dejó abierta la posibilidad a una próxima suba de la Tasa de Política Monetaria. "En un contexto en el que persisten elevados niveles de incertidumbre internacional y riesgos asociados a eventos climáticos adversos, el Comité continuará monitoreando la evolución de estos factores y adoptará oportunamente las decisiones de política monetaria que resulten necesarias para contribuir a mantener el anclaje de las expectativas y asegurar el cumplimiento de su mandato", indicó el último párrafo del comunicado.

¿Qué implica esta decisión del Banco Central sobre "el precio del dinero"?

El Central considera que una tasa real de 2,5% es “neutra” por lo que por encima de ese nivel, la política monetaria será “contractiva” y por debajo de ese nivel “expansiva”.

Con expectativas de inflación de 4,67% (promedio de analistas, operadores de mercado y empresarios) más una tasa real neutra de 2,5%, el “precio del dinero” que sería neutro es de 7,17%. Así, la actual tasa de referencia de 5,75% es claramente “expansiva”.

Para verlo de otra manera: actualmente la tasa de interés de referencia real es de 1,08% (5,75% de tasa nominal menos 4,67% de promedio de expectativas de inflación a 24 meses).

La tasa de interés de referencia del BCU marca el “precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso). Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan. Al quedar estable en 5,75% la tasa de referencia del BCU, el costo del crédito en moneda nacional debería mantenerse.

Una tasa “expansiva”, como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, es decir que las empresas y familias tienen incentivos a gastar esos pesos de forma de dinamizar la actividad (que en el primer trimestre del año creció 0,8%, pero que el Indicador Mensual de Actividad Económica anticipa un estancamiento en el segundo trimestre). Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

Dólares Getty images

El efecto en el dólar

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa expansiva en pesos, en teoría propicia una mayor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en esa moneda que en la local) impulsando el valor de la moneda estadounidense hacia arriba.

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos que también estaba en un ciclo de baja de tasas (lo que impulsa hacia abajo “el precio del dinero”, es decir del dólar), pero ya en abril por tercera reunión consecutiva las mantuvo.

A ello se suma que la guerra en Medio Oriente genera incertidumbre en los inversores que suelen ir al dólar como refugio (y por ende impulsan su cotización al alza como ocurrió en marzo, algo a lo que Uruguay no fue ajeno).