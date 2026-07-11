Estabilidad en el mercado cambiario: el dólar en Uruguay cierra con leve baja semanal frente a la suba previa

En comparación con el cierre del viernes anterior, el dólar promedio varió apenas -0,01%. Este comportamiento se diferencia del de la semana previa cuando había aumentado 0,27%. Durante esta semana, de los cinco días en los que hubo cotización, subió en tres y en dos cotizó a la baja.

En la jornada de ayer, la moneda norteamericana subió apenas 0,02% y se negoció en promedio a un valor de $ 40,226. En lo que va de julio la divisa sube 0,27% y en 2026 viene aumentando 3,04%.

El dólar cotizó entre $ 40,15 y $ 40,25 para cerrar finalmente en $ 40,22. El valor de cierre varía 0,05% respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 214 operaciones por un valor de US$ 117,0 millones. Ayer se operaron US$ 28,50 millones en 56 transacciones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar bajó cinco centésimos para la compra y subió cinco centésimos para la venta, cerrando en $ 38,95 y $ 41,45 respectivamente. Durante la semana ambas cotizaciones bajaron cinco centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó 0,47% y cerró en 5,1088 reales. En julio el dólar en Brasil cae 1,31% mientras que en 2026 baja 7,15%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, la última cotización del dólar oficial fue de 1.490,90 pesos argentinos. En el mes sube 0,60% y en el año 2,16%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 53 puntos básicos, una unidad menos (-1,9%) que el cierre anterior. Esto se dio con una cotización levemente a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube dos unidades (3,9%) mientras que en lo que va de 2026 retrocede 13 puntos básicos (-19,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 5,63%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (5,75%).