El lugar de Uruguay en el ranking de libertad económica: ¿cómo quedó frente al resto del mundo?

Uruguay obtuvo 7,18 puntos sobre un total de 10 en el Índice de Libertad Económica (ILE) 2026, elaborado por el Instituto Fraser y publicado en Uruguay por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Con ese puntaje, el país se ubicó en el puesto 59 entre un total de 165 países. Si bien el puntaje aumentó 0,02 puntos respecto a la edición del año anterior, el país cayó seis posiciones en el ranking, debido a que otros países registraron un avance mayor.

El índice mide el grado en que las políticas e instituciones de un país respaldan la libertad económica a partir de 42 indicadores agrupados en cinco áreas: tamaño del gobierno; sistema legal y derecho de propiedad; estabilidad monetaria; libertad de comercio internacional; y regulación.

La edición 2026, que utiliza datos correspondientes a 2024, señaló que “en un mundo con cierto progreso, Uruguay se mantiene levemente rezagado en su nivel de libertad económica”. A lo largo de los últimos 20 años, el puntaje del país ha oscilado entre 7 y 7,5 puntos.

De las cinco dimensiones que componen el índice, la Estabilidad monetaria fue la que obtuvo el mayor puntaje para Uruguay, con 8,62 puntos, aunque ocupó el puesto 70 entre los 165 países.

Índice de Libertad Económica, datos de Uruguay por dimensión Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

El informe señaló que Uruguay obtuvo buenos resultados en esa dimensión debido a la reducción de la inflación observada desde 2023. Entre los indicadores en los que presentó mejores resultados mencionó: el crecimiento del dinero, el desvío estándar de la inflación, la posibilidad de abrir cuentas en moneda extranjera y la ausencia de un mercado negro de moneda extranjera.

Las otras dimensiones en las que el país obtuvo mejores resultados fueron: Libertad de comercio internacional, con 8,06 puntos y el puesto 58; Regulación, con 6,58 puntos y el puesto 75; Tamaño del gobierno, con 6,56 puntos y el puesto 93; y Sistema legal y derecho de propiedad, con 6,08 puntos y el puesto 50.

Evolución ILE Uruguay Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

En comparación con la edición anterior, el cambio más importante se produjo en Libertad de comercio internacional, cuyo puntaje aumentó 0,09 puntos, mientras que Regulación registró una caída de 0,21 puntos.

En la evolución de largo plazo, el documento del CED destacó el cambio registrado en la categoría Estabilidad monetaria que pasó de ser la categoría con peor desempeño de Uruguay hasta 1995 a convertirse en la principal fortaleza del país en la actualidad.

Los resultados de América Latina

A nivel latinoamericano, Chile fue el país mejor ubicado, seguido por Guatemala, Costa Rica y Panamá. En el otro extremo se encuentran Bolivia, en el puesto 144; Argentina, en el 151; y Venezuela, en el 165, último lugar del ranking.

En comparación con los “países más libres” de América del Sur, Uruguay quedó por detrás de Chile, que obtuvo 7,85 puntos y se ubicó en el puesto 20 a nivel mundial, y Perú, con 7,44 puntos y en el puesto 45.

Al comparar a Uruguay con Chile, Costa Rica, Panamá y Perú, los cuatro países mejor posicionados de América Latina, la mayor diferencia fue en la categoría Tamaño del gobierno. En 2024 Uruguay obtuvo 6,56 puntos en esa dimensión, frente a un promedio de 7,49 puntos para los cuatro países de referencia. La diferencia, de 0,93 puntos, fue la mayor entre las cinco áreas.

Resultados Índice de Libertad Económica edición 2026 Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Según el informe del CED, esa brecha explica cerca del 38% de la diferencia entre el puntaje total de Uruguay, de 7,18 puntos, y el promedio de 7,67 puntos registrado por ese grupo de países. Además, el documento señaló que Uruguay ha obtenido el menor puntaje del grupo en Tamaño del gobierno en todos los años comprendidos entre 2019 y 2024.

Los resultados a nivel global

En la edición 2026 a nivel global, Hong Kong ocupó el primer lugar del ranking como el país más libre, con 8,53 puntos, seguido por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21).

El informe señaló que la libertad económica a nivel global aumentó de forma significativa durante las últimas décadas, aunque la pandemia del covid-19 implicó un retroceso que llevó el índice a niveles similares a los de 2012.

“Los resultados del ILE vuelven a confirmar que los países con mayores niveles de libertad económica tienden a ser más ricos, cuentan con mejores niveles educativos, disfrutan de una mayor esperanza de vida y registran tasas más bajas de mortalidad”, indicó el reporte.