El endeudamiento neto del país aumentó 14,30% en comparación con el segundo trimestre del año pasado

Redacción El País

La información publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU), muestra que la deuda neta del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó US$ 37.184 millones en el segundo trimestre de 2025. Por tanto, el endeudamiento neto del sector público representa un 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda neta del Sector Público Global es un 9,22% superior a la del trimestre previo. En comparación con el mismo trimestre de 2024 el aumento es de 14,30%.

Según el informe publicado por el BCU, la suba de la deuda neta entre abril y junio se dio por un incremento de la deuda bruta (de corto y de largo plazo) que superó la caída de los activos netos.

Banco Central Bloomberg News

La deuda bruta ascendió a US$ 61.011 millones en el segundo trimestre de 2025, es decir que con respecto al trimestre anterior se incrementó un 4,7%. Al comparar con igual trimestre del año previo subió un 8,59%. La deuda bruta del segundo semestre de 2025 representa un 70% del PIB y en igual trimestre del año anterior representaba un 69% del PIB.

Los Activos de reserva del sector público global, totalizaron U$S 23.826 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una suba respecto al trimestre anterior de 1,8%. Frente a igual trimestre de 2024 hubo una caída de 0,7%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Al observar la deuda bruta por moneda se advierte un aumento respecto al trimestre previo de la deuda nominada en pesos (8,1%) y euros (2,9%), mientras que disminuye en dólares (-0,8%). Si se compara con igual trimestre del año anterior, la deuda bruta nominada en pesos y dólares sube 7,6% y 5,3% respectivamente, mientras que la deuda en euros retrocede -1,9%.

Si se evalúa la deuda teniendo en cuenta la residencia, la deuda bruta sube 1,7 % para no residentes y 7,0% para residentes en comparación con el trimestre previo. Al comparar con el segundo trimestre de 2024, la deuda bruta nominada con no residentes subió 4,9% y con los residentes 11,5%.