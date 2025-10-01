El dólar en Uruguay sigue "planchado" y por segundo mes seguido cotiza por debajo de los $ 40, ¿qué pasa?

Redacción El País

El dólar en Uruguay sigue “planchado” en niveles apenas por debajo de $ 40. De hecho, en setiembre tuvo otra pequeña baja por segundo mes seguido. Además, a nivel interbancario completó un bimestre por debajo del “piso” de los $ 40, algo que no se daba desde el bimestre mayo-junio de 2024.

Ayer el dólar interbancario quedó prácticamente estable (apenas bajó 0,01%) y se negoció en promedio a $ 39,845. En setiembre la divisa estadounidense bajó 0,38% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de agosto, cuando había cotizado a $ 39,995).

Salvo en julio (cuando aumentó) el billete verde a nivel interbancario ha caído en todos los meses de 2025 en la comparación “punta a punta”.

En lo que va del año el dólar cae 9,58%, mientras que en los 12 meses cerrados a setiembre retrocede 4,31%.

El debilitamiento del dólar es un fenómeno global y de hecho en Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, la divisa estadounidense tuvo una caída mayor en el mes y también presenta un retroceso más grande en lo que va del año.

De hecho, en una reunión que mantuvo con la Unión de Exportadores el pasado 18 de setiembre, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa dijo que la moneda estadounidense en Uruguay “ha bajado sí en los últimos meses, pero lo ha hecho siguiendo una tendencia global: bajó en la misma medida que lo que lo hizo ante un promedio del resto de las monedas del mundo”.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Darwin Borrelli / El País.

Los datos del mes

Durante setiembre, se dieron la misma cantidad de aumentos y de disminuciones en la cotización de la moneda estadounidense en el mercado de cambios uruguayo. La máxima variación a la baja, se dio el 16 de setiembre, cuando la divisa retrocedió 0,53%. Por otra parte, la máxima variación al alza fue de 0,23% el 4 de setiembre.

A su vez, el 19 de setiembre, el dólar alcanzó su cotización más baja en el mes, al negociarse en promedio a $ 39,805. Desde el 30 de junio no alcanzaba ese valor (cuando cotizó a un promedio de $ 39,548).

Ayer, la la divisa estadounidense cotizó entre $ 39,88 y $ 39,80 y para finalizar en $ 39,87, apenas un 0,03% por encima del cierre del lunes.

En tanto, la cotización en el promedio del mes del dólar fue de $ 39,97, prácticamente estable en relación al valor promedio de agosto que fue de $ 40,043.

El debilitamiento del dólar no se da solamente frente al peso uruguayo, sino también ante otras monedas en el mundo. El Índice Dólar que compara al billete verde con una canasta de monedas relevantes (como el euro, el yen japonés y el franco suizo entre otras), lleva una caída de 9,86% en lo que va del año (similar al 9,58% que lleva en Uruguay).

La operativa del mercado de cambios y el dólar al público

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de setiembre se realizaron un total de 995 transacciones por un monto equivalente a US$ 574 millones. Ayer, el total de transacciones fue de 61 por US$ 36,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar se mantuvo igual ayer (respecto al lunes) tanto a la compra como para la venta, y cerró el mes en $ 38,65 y $ 41,05 respectivamente.

En setiembre la cotización del billete verde al público bajó 15 centésimos a la compra y 25 centésimos a la venta “punta a punta”.

El dólar en la región

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,08% y cerró en 5,3186 reales. En el mes, el dólar en Brasil cayó 1,99%, mientras que en el año baja 14,11%.

En Argentina la divisa oficial subió ayer 1,91% y cerró en 1.366,58 pesos argentinos. Durante setiembre el dólar oficial aumentó 3,23% y en lo que va del año se incrementa 32,42%.

En tanto, el dólar blue tuvo un alza ayer de 1% y cerró el mes en 1.445 pesos argentinos. En el mes aumentó 8,2%, impulsado por las turbulencias generadas en el mercado cambiario argentino a raíz de la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones para legisladores de la Provincia de Buenos Aires.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP no fue informado ayer por la administradora. El último dato publicado es el del lunes, cuando cerró en 63 puntos básicos. Así en setiembre, el riesgo país cayó siete unidades, mientras en lo que va del año retrocede 16 unidades..

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) promedio del mes fue de 8,76%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (8,75%).

El Comité de Política Monetaria del Central se reunirá el próximo 7 de octubre para evaluar la situación económica, la inflación (que está en 4,2%, prácticamente en la meta de la entidad de 4,5%) y las expectativas de inflación. Con ese análisis deberá resolver si mantiene o baja la tasa de referencia, actualmente en el mencionado 8,75%.