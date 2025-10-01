Aumentan los pagos electrónicos, con salto en transferencias bancarias, y cae el uso del cheque y el efectivo

Redacción El País

El informe del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al primer semestre de 2025, que publicó el Banco Central (BCU) ayer, mostró que los pagos con tarjetas, transferencias bancarias y celulares siguen ganando terreno frente al uso de efectivo y cheques. Esto se dio, tanto por el crecimiento de los pagos electrónicos, como por el descenso en la utilización de efectivo y cheques.

El BCU elabora el Índice de Pagos Electrónicos vs. Tradicionales (IPET). En el primer semestre, el IPET se ubicó en 79, lo que significa que el 79% de los montos operados fueron gestionados mediante medios electrónicos, consolidando la tendencia hacia la digitalización.

"El valor de los pagos minoristas alcanzó un nivel equivalente a 6,9 veces el Producto Interno Bruto (PIB), con las transferencias representando el 88% del total, seguidas por los cheques (7%) y las tarjetas de pago (4%)", señaló el reporte.

En lo que refiere a la operativa del sistema de pagos minorista, las transferencias alcanzaron los 107 millones de operaciones en ese período, lo que implicó un crecimiento interanual de 22%, dice el informe. El monto operado, medido en términos reales, se expandió 11% frente a igual período de 2024.

Por su parte, las operaciones con cheques totalizaron 3,4 millones, registrando una disminución de 10% interanual. Sin embargo, el monto operado se mantuvo estable en términos constantes respecto al primer semestre del año anterior.

Las tarjetas de débito lideraron el mercado con 267 millones de operaciones, con un aumento del 16% respecto al mismo período del año anterior, representando el 61% del total de transacciones.

Las tarjetas de crédito alcanzaron 96 millones de operaciones, con un incremento del 10%. El dinero electrónico mostró un fuerte dinamismo, con 78 millones de operaciones y un crecimiento del 33%, destacando el aumento del dinero electrónico general con un aumento del 58%.

En cuanto a los canales y servicios de pago, los PSPC procesaron 141 millones de operaciones, con un crecimiento del 7%, explicado por el aumento en cobranzas. Los pagos web crecieron un 24% en volumen, aunque el monto promedio disminuyó.

Los pagos móviles aumentaron un 15% en cantidad y un 18% en monto. Las operaciones en cajeros automáticos se redujeron un 7%, mientras que las remesas recibidas crecieron un 8% y las enviadas cayeron un 10%.

En términos de infraestructura, se registraron 139.553 terminales POS, 240 sucursales bancarias y 8.570 cajeros automáticos y dispensadores de efectivo.

Estos datos reflejan una expansión en la cobertura de medios electrónicos y una leve contracción en la infraestructura tradicional.

Instrumentos de pago

El informe del BCU detalla que el primer semestre de 2025 se realizaron 107 millones de transferencias, por un valor de $ 10,3 billones. En términos de cantidad, esto representó un incremento de 22% respecto a igual período de 2024, en tanto el monto operado medido a pesos constantes se incrementó un 11% en el período.

Del total de transferencias, las operaciones intrabancarias (entre cuentas de un mismo banco) alcanzaron los 67 millones de transacciones, por un valor de $ 6,5 billones. El volumen operado verificó un aumento interanual de 11%, con una suba de 11% en las operaciones en pesos y de 9% en las operaciones en dólares. En términos reales, el monto total operado mediante transferencias intrabancarias creció 8,6% respecto al mismo semestre de 2024. Del total transaccionado, 82% se efectuó en pesos uruguayos.

En este período, el 66% de las transferencias intrabancarias se originaron en personas físicas, el 23% en personas jurídicas y el 11% restante en el gobierno.

Las operaciones entre personas físicas continúan exhibiendo el mayor dinamismo, con una variación interanual de 21%.

En cuanto a los montos promedios por operación en términos constantes, las transferencias entre personas físicas mostraron una reducción de 4% respecto al mismo semestre del año anterior, situándose en $ 16.800.

EXTRACCION DE DINERO EN CAJERO AUTOMATICO BANRED, CAJEROS AUTOMATICOS, ND 20090831 Banred. En 370 cajeros automáticos de todo el país realizan 3.000.000de transacciones por mes. Tiene 500.000 tarjetas.¶ maría inés hiriart

Por su parte, el monto promedio de las transferencias de persona física a persona jurídica aumentó 1%, alcanzando los $ 8.000. No obstante, las operaciones entre personas jurídicas representan la mayor proporción del monto total operado (38%), seguidas por las transacciones realizadas por el gobierno (33%).

Por otra parte, la cantidad de transferencias procesadas por el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI), esto es transferencias entre cuentas de distintos bancos, en el primer semestre de 2025 ascendió a 40 millones, por un valor de $ 3,8 billones. La cantidad de operaciones se incrementó 47% respecto a igual período de 2024.

Asimismo, se consolidó la tendencia creciente en el uso de la moneda nacional, cuya participación en el total de operaciones pasó de 90% en el primer semestre de 2024 a 92% en igual período de 2025.

En lo que refiere a la operativa de transferencias interbancarias instantáneas, en el primer semestre de 2025 se registraron 22 millones de operaciones, 2,4 veces más que en igual período del año 2024. Estas representaron el 56% del total de las operaciones cursadas por el SPI. Cabe señalar que el 45% de ellas correspondió a montos menores o iguales a $ 1.000 o US$ 50.

El monto total operado mediante transferencias instantáneas interbancarias, medido a precios constantes, se incrementó 110% en términos interanuales. Del total transaccionado, el 89% se realizó en moneda nacional. En cuanto al valor promedio por operación, este ascendió a $ 3.800 para las transferencias en pesos uruguayos y a U$S 208 para las efectuadas en dólares.

Finalmente, el cociente transferencia/cheque se ubicó en 32 en el semestre, consolidando la tendencia ascendente. Este indicador refleja que, por cada cheque emitido, se cursaron 32 transferencias a través de los sistemas, considerando tanto las operaciones interbancarias e intrabancarias como los cheques comunes y diferidos.

En cuanto al parque total de tarjetas de débito emitidas a nivel nacional, éste alcanzó los 3.256.696 a junio de 2025, 47.400 plásticos más que al cierre del año 2024.

A nivel agregado, la cantidad de transacciones con tarjetas de débito, crédito e instrumentos de dinero electrónico se incrementó 18% en términos interanuales. El monto total operado medido en pesos constantes con dichos instrumentos registró una suba de 13%. Con estas cifras, la estructura de mercado se mantiene estable, en donde las operaciones con tarjetas de débito continúan liderando (61%).

Los pagos minoristas comprenden las operaciones efectuadas mediante transferencias minoristas, débitos directos, cheques, tarjetas de pago y dinero electrónico. Dentro de este conjunto, las transferencias minoristas concentran la mayor participación, con un peso relativo de 88%, seguidas por los cheques (7%) y las tarjetas de pago (4%).

Por su parte, el número de operaciones con pagos móviles verificó un aumento del orden del 15% en términos interanuales, con un aumento tanto de las transacciones denominadas en pesos uruguayos (15%) como en dólares estadounidenses (10%). El peso relativo de las operaciones en dólares disminuyó a 3%.

Al cierre del primer semestre del año 2025, la cantidad de Points of Sale (POS, el aparato por el que pasa la tarjeta para efectuar el pago) instalados en el territorio nacional se ubicó en 139.553, lo que representa un incremento de 9.501 POS respecto al semestre anterior. El 47% de los POS están ubicados en la capital del país.