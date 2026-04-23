El dólar en Uruguay sube hasta $ 39,60, mientras que en Brasil, su principal referencia, sigue cayendo

El dólar en Uruguay subió ayer, esta vez 0,17%, y se negoció en promedio en $ 39,60. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 39,55 y $ 39,63 para finalizar en $ 39,60, el mismo nivel que el cierre del martes.

En abril la moneda estadounidense cae 2,17% y en lo que va del año sube 1,43%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 68 transacciones por un valor total de US$ 33,1 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 38,40 para la compra y $ 40,80 para la venta.

En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,37% y finalizó en 4,9653 reales. En lo que va de abril baja 4,87% y en lo que va de 2026 retrocede 9,76%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina bajó 0,07% ayer y cerró en 1.378,13 pesos argentinos. En abril cae 0,33% y en lo que va del año retrocede 5,57%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 60 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja 16 unidades y en 2026 cae seis puntos.

Dolares Foto: Canva

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) cerró ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).