El dólar en Uruguay sube, ante la aversión al riesgo que se generó en el mundo tras el ataque a Irán

El dólar en Uruguay aumentó ayer, al seguir lo ocurrido a nivel global, donde se fortaleció ante la incertidumbre que provoca la tensión en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos, Israel y aliados a Irán. En ese marco, la moneda estadounidense subió ayer 0,88% en el mercado local y se negoció en promedio a $ 38,74.

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 38,60 y $ 38,95 para finalizar en el $ 38,65. El valor de cierre subió 0,62% respecto al del viernes.

En lo que va de 2026, la divisa estadounidense cae 0,77%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 42 transacciones por US$ 21,9 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 30 centésimos a la compra y 20 centésimos a la venta y cerró en $ 37,45 y $39,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,98% y cerró en 5,2001 reales. En el año, el dólar en Brasil cae 5,49%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial subió 0,33% ayer y finalizó en 1.401,60 pesos argentinos. En el año cae 3,96%.

En tanto, a nivel global el Índice Dólar (que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes) aumentaba ayer 0,9% respecto al viernes.

La escalada de violencia en Medio Oriente llevó a lque os inversores se refugien en activos considerados seguros como el dólar, el franco suizo o el oro.

Dólar. Foto: Archivo

El euro se depreció ayer por debajo de US$ 1,17, debido a la aversión al riesgo y cotizaba a US$ 1,1697 frente a US$ 1,1802 que registró el viernes, consignó la agencia de noticias EFE.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer tres unidades y cerró en 70 puntos básicos. Esta variación se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el año, el riesgo país aumenta cuatro puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,50%, el objetivo del Banco Central que hoy tiene reunión de su Comité de Política Monetaria para resolver una posible baja.