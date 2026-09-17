El dólar en Uruguay sigue en modo "planchado", mientras que el riesgo país vuelve a estar debajo de 60 puntos

El dólar en Uruguay continúa “planchado”, ayer quedó estable al negociarse en promedio en $ 40,196. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,23 para finalizar en el máximo, un 0,15% por encima del cierre del martes.

En setiembre la moneda estadounidense baja 0,12% y en 2026 aumenta 2,96%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se negociaron US$ 38 millones en un total de 73 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer levemente, 0,07%, y cerró en 5,1527 reales. En setiembre baja 0,56% y durante 2026 el dólar en Brasil cae 6,36%.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

El dólar oficial en Argentina subió 0,16% ayer y cerró en 1.509,11 pesos argentinos. En setiembre está casi estable (baja 0,02%) y durante 2026 aumenta 3,40%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre, el riesgo país baja tres unidades y en lo que va del año cae siete puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,71%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).