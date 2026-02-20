El dólar en Uruguay sigue en "modo carnaval" con leve movimiento y cotizando sobre los $ 38,70

El dólar en Uruguay retrocedió ayer por segundo día seguido, en esta instancia el interbancario bajó 0,08% y se negoció en promedio a $ 38,76. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,70 y $ 38,85 para finalizar en el máximo. Eso representó una suba de 0,23% respecto al cierre del miércoles.

En lo que va de febrero el billete verde aumenta 0,67%, mientras que en el año baja 0,72%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 64 transacciones por US$ 34,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 37,65 la compra y $ 40,05 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó 0,18% ayer y cerró en 5,2257 reales. En el mes el dólar en Brasil retrocede 0,08%, y en el 2026 cae 5,03%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,05% y finalizó en 1.389 pesos argentinos. En el mes baja 4,05% y el año retrocede 4,83%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer una unidad y cerró en 68 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización estable en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país sube tres unidades y en el año el alza es de dos puntos.

Dólar. Foto: Archivo

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en 6,5%, en el objetivo del Banco Central.