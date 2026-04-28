El dólar en Uruguay se separa de su referencia Brasil, sube y se acerca a los $ 40 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay continúa sin una tendencia y al comenzar la semana subió 0,56%(tras haber bajado el viernes) y se negoció en promedio en $ 39,781. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,70 y $ 39,85 y finalizó en el mínimo, un alza de 0,13% respecto al cierre del viernes.

En abril, la moneda estadounidense cae 1,73% y en el año sube 1,9%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 113 transacciones por un monto de US$ 68,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, al cerrar en $ 38,50 y $ 40,90 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,76% ayer y finalizó en 4,97 reales. Durante abril cae 4,78% y en lo que va de 2026 retrocede 9,68%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina aumentó 1,13% ayer y cerró en 1.412,99 pesos argentinos. En abril sube 2,19%, aunque durante 2026 retrocede 3,18%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja 13 unidades, mientras que en 2026 cae tres puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).