El dólar en Uruguay inició la semana a la baja, ya suma tres caídas consecutivas, aunque se mantiene sobre los $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer por tercera jornada consecutiva, esta vez 0,07%, y se negoció en promedio en $ 40,323. El billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,35 y finalizó en el mínimo, quedando estable respecto al cierre del viernes.

La moneda estadounidense sube 0,39% en junio y durante el año aumenta 3,28%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 150 transacciones por un monto total de US$ 75 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y baja 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,78% y cerró en 5,043 reales. En el mes se incrementa 0,27% y durante 2026 retrocede 8,35%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina ayer no hubo operativa por ser feriado. En junio el dólar aumenta 1,45%, pero en el año baja 1,96%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 55 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país baja dos unidades y durante 2026 cae 11 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, el objetivo del Banco Central.