El dólar en Uruguay inicia la semana a la baja y cotiza en el menor valor en tres meses apenas en el “piso” de $ 40

El dólar en Uruguay empezó la semana con una nueva caída, en esta instancia bajó 0,19% y se negoció en promedio en $ 40,064, apenas en el “piso” de los $ 40. El valor de ayer es el mínimo en tres meses (el 22 de junio pasado cotizaba en promedio en $ 39,908) a nivel interbancario. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,05 y $ 40,11 para finalizar en $ 40,06. Ese valor de cierre quedó estable respecto al del viernes.

En lo que va de setiembre la moneda estadounidense retrocede 0,45%, mientras que en el 2026 aumenta 2,62%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 75 operaciones por US$ 37,7 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó para la compra 5 centésimos y para la venta 15 centésimos y finalizó en $ 38,85 y $ 41,25 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar cayó ayer 0,89% y cerró en 5,1117 reales. En setiembre el dólar en Brasil baja 1,35% y en lo que va del año retrocede 7,1%.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial quedó prácticamente estable ayer (con una mínima baja de 0,03%) y finalizó en 1.514 pesos argentinos. En el mes sube 0,3% y en el año aumenta 3,74%.

A nivel global, el Índice Dólar (que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas relevantes) se incrementó ayer 0,2% hasta 100,43 puntos.

Esto se dio como consecuencia de que el mercado espera señales de una política monetaria más contractiva en Estados Unidos, mediante nuevas subas de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense).

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, ayer subió una unidad y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país cae dos unidades, mientras que en lo que va de 2026 retrocede seis puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,6%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).