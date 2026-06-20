El dólar en Uruguay cae por segunda semana consecutiva, mientras a nivel global alcanza un máximo en 13 meses

En Uruguay no hubo mercado de cambios ayer debido al feriado por el natalicio de José Gervasio Artigas. El jueves el dólar había subido 0,32%, cortando una racha de cinco jornadas consecutivas de caída y volviendo a los $ 40, ya que se había negociado en promedio en $ 40,097.

En la semana, la moneda estadounidense bajó 0,63% “punta a punta” (al comparar el valor del jueves, último día de operativa de la semana, con el del viernes anterior). Esta caída semanal es la segunda consecutiva, ya que en la semana previa retrocedió 0,29%. De los cuatro días en los que hubo cotización, en todos se negoció a la baja, excepto el mencionado jueves.

En lo que va de junio el dólar cae 0,17%, mientras que en el 2026 sube 2,71%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana, se hicieron un total de 361 operaciones por US$ 179,2 millones El día de mayor operativa fue el lunes cuando se realizaron 150 transaccione por US$ 75,8 millones. El monto operado en esa jornada fue el máximo desde enero pasado.

Ayer tampoco hubo cotización al público debido al feriado. En la semana, la cotización al público en pizarras del Banco República, bajó 25 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, “punta a punta”. El jueves los valores pizarra del Banco República cerraron en $ 38,80 para la compra y $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,33% y cerró en 5,1442 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 1,73%, aunque en 2026 retrocede 6,51%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,69% y finalizó en 1.461 pesos argentinos. En junio aumenta 3,6% y en el año el alza es de 0,11%.

A nivel global, el Índice Dólar -que compara al billete verde en relación con una canasta de otras seis monedas relevantes- cerró el jueves (ayer fue feriado en Estados Unidos) en 100,8 puntos y acumuló una suba de 1% en la semana “punta a punta”. El Índice Dólar está en su nivel más alto en 13 meses.

La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en 3,5%-3,75%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró el jueves en 53 puntos básicos. En lo que va de junio, el indicador baja cuatro unidades y en el 2026 retrocede 13 puntos básicos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana fue 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).