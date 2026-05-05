El dólar en Uruguay inicia el mes a la baja, aunque se mantiene en el entorno de los $ 40

En el comienzo del mes, el dólar bajó ayer 0,22% y se negoció en promedio en $ 40,163. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,10 y $ 40,20 y finalizó en $ 40,15 un 0,32% por debajo del cierre del jueves (el viernes no hubo operativa por el feriado).

En el año, la moneda estadounidense aumenta 2,87%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 68 transacciones por un monto de US$ 34 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó estable a la compra y bajó 20 centésimos para la venta, para cerrar en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,60% y cerró en 4,9587 reales. En lo que va de 2026, cae 9,88%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina se incrementó ayer 1,25% y cerró en 1.398,31 pesos argentinos. En lo que va del año baja 4,19%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó ayer tres unidades y cerró en 57 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En 2026 el riesgo país viene baja nueve unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,74%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).