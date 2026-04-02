El dólar en Uruguay comienza abril al alza y se consolida en los $ 40,50 a nivel interbancario
El dólar arrancó abril en alza en Uruguay, en una semana corta por feriados, mientras el riesgo país bajó y la tasa call quedó debajo del objetivo del BCU.
El dólar en Uruguay comenzó abril al alza, al subir 0,14% ayer y negociarse en promedio a $ 40,538. La moneda estadounidense cotizó ayer entre $ 40,40 y $ 40,60 y finalizó en el máximo, un 0,12% por encima del cierre del martes.
Fue el último día de operativa de la semana, ya que no habrá cotización jueves y viernes por feriados.
En lo que va del año, el billete verde sube 3,83%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 48 transacciones por un valor total de US$ 24,5 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos a la compra y subió 15 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,30 y $ 41,90 respectivamente.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 1,13% y cerró en 5,1606 reales. En lo que va del año el dólar en Brasil cae 6,21%.
El dólar oficial en Argentina subió ayer 0,36% y cerró en 1.387,72 pesos argentinos. En lo que va del año retrocede 4,91%.
Riesgo y tasa
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades ayer y cerró en 73 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el año, el riesgo país sube siete puntos.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,65%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).
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