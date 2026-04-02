El dólar en Uruguay comienza abril al alza y se consolida en los $ 40,50 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay comenzó abril al alza, al subir 0,14% ayer y negociarse en promedio a $ 40,538. La moneda estadounidense cotizó ayer entre $ 40,40 y $ 40,60 y finalizó en el máximo, un 0,12% por encima del cierre del martes.

Fue el último día de operativa de la semana, ya que no habrá cotización jueves y viernes por feriados.

En lo que va del año, el billete verde sube 3,83%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 48 transacciones por un valor total de US$ 24,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos a la compra y subió 15 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,30 y $ 41,90 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 1,13% y cerró en 5,1606 reales. En lo que va del año el dólar en Brasil cae 6,21%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina subió ayer 0,36% y cerró en 1.387,72 pesos argentinos. En lo que va del año retrocede 4,91%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades ayer y cerró en 73 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el año, el riesgo país sube siete puntos.

Dólar. Foto: Archivo El País.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,65%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).