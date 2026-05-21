El dólar en Uruguay cayó luego de cinco jornadas y apenas se mantiene en el nivel de los $ 40

El dólar en Uruguay cayó ayer luego de cinco subas consecutivas (si bien la del martes fue mínima, de 0,01%), con una baja de 0,71%, y se negoció en $ 40,015. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40 y $ 40,10, para finalizar en $ 39,99, un retroceso de 0,65% respecto al cierre del martes.

En mayo la moneda estadounidense baja 0,59%, mientras que en el año aumenta 2,5%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 49 transacciones por un monto de US$ 26,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 25 centésimos ayer y cerró en $ 38,80 para la compra y $ 41,20 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,15% y cerró en 5,0301 reales. En mayo sube 0,83%, aunque durante 2026 retrocede 8,58%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina quedó prácticamente estable (con una mínima baja de 0,01%) ayer y cerró en 1.398,83 pesos argentinos. En mayo sube 1,28%, pero en el año baja 4,15%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió tres unidades ayer y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de mayo el riesgo país cae dos unidades, mientras que en 2026 baja ocho puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).