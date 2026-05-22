El dólar en Uruguay cae por segunda jornada consecutiva y queda por debajo de la barrera de los $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer por segundo día consecutivo, en esta oportunidad 0,24%, y se negoció en promedio en $ 39,92, por debajo de la barrera de los $ 40. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,90 y $ 39,98, para finalizar en $ 39,92, un 0,18% por debajo del cierre del miércoles.

En mayo, la moneda estadounidense cae 0,83%, mientras que en el año sube 2,25%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 60 transacciones por un monto de US$ 42 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 10 centésimos ayer y cerró en $ 38,70 para la compra y $ 41,10 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,45% y finalizó en 5,0077 reales. En mayo sube 0,38%, pero en 2026 cae 8,99%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina bajó ayer 0,48% y cerró en 1.392,17 pesos argentinos. En mayo aumenta 0,80%, aunque en el año baja 4,61%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades ayer y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo el riesgo país está estable, mientras que en 2026 cae 6 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).