El dólar en Uruguay baja por tercer día consecutivo y hay fuerte demanda por título de deuda en pesos del gobierno al 2030

El dólar bajó ayer por tercer día consecutivo, esta vez 0,48%, y se negoció en promedio en $ 39,97. El billete verde cotizó ayer entre $ 39,92 y $ 40,03 y para finalizar en $ 40, una caída de 0,37% respecto al cierre del lunes.

Al comienzo del mes de mayo, la moneda estadounidense retrocede 0,70%, aunque en el año aumenta 2,38%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 114 transacciones por un monto de US$ 67 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 15 centésimos tanto para la compra como para la venta, y cerró en $ 38,80 y $ 41,20 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,70% ayer y finalizó en 4,9242 reales. En mayo retrocede 1,29% y durante 2026 cae 10,51%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 0,22% y cerró en 1.395,19 pesos argentinos. En mayo sube 1,02%, aunque en el año baja 4,4%.

Emisión de deuda, riesgo país y tasa de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 1.750 millones (US$ 43,6 millones) y la demanda de los inversores fue más de dos veces y media: $ 4.602,6 millones (US$ 114,7 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de $ 3.078 millones (US$ 76,6 millones), con un rendimiento anual de 7,18%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de mayo, el riesgo país baja dos unidades, mientras que en 2026 cae ocho puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,74%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).