El dólar en Uruguay baja en la semana, luego de una racha de tres consecutivas al alza, aunque sigue en torno a los $ 40,50

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,13% -tras la suba del jueves- y se negoció en promedio en $ 40,56 a nivel interbancario. En la jornda, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,45 y $ 40,61, para finalizar en $ 40,55. El valor de cierre bajó 0,12% con respecto al del jueves.

A diferencia de las últimas tres semanas, en la que termina el billete verde bajó 0,43% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).

En lo que va de marzo el dólar sube 5,62% y en lo que va del año el alza es de 3,89%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 355 transacciones por un monto equivalente a US$ 189 millones. Ayer se negociaron US$ 26,8 millones en 49 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos para la compra y quedó estable a la venta, para cerrar en $ 39,30 y $ 41,80 respectivamente.

En la semana, las cotizaciones de la divisa estadounidense al público bajaron 20 centésimos tanto a la compra como a la venta, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar apenas subió 0,06% ayer y cerró en 5,2376 reales. En lo que va del mes el dólar en Brasil aumenta 1,58%, aunque en lo que va de 2026 baja 4,94%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 1,04% y finalizó a 1.404,43 pesos argentinos. En lo que va de marzo baja 1,29% y en lo que va del año retrocede 5,51%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 76 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense).

Dólar. Foto: Archivo El País.

En la semana el riesgo país bajó una unidad, mientras que en lo que va del mes sube tres unidades y en lo que va de 2026 aumenta 10 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana en 5,75%, igualando el objetivo fijado por el Banco Central.