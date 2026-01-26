El BCU reduce la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 6,5%, informó en un comunicado hoy

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, ante la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual, informó hoy.

La inflación cerró el año 2025 en 3,65%, ubicándose por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU. Asimismo, el promedio de las expectativas de inflación a dos años continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicándose en torno a la meta: analistas (4,45%), mercados financieros (4,6%) y empresas (5,3%). Este comportamiento reafirma la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y de sus expectativas hacia el objetivo establecido, dice el central en el comunicado.

"En el entorno internacional se profundizó la incertidumbre de políticas. Esto se tradujo en un nuevo impulso al debilitamiento del dólar a nivel internacional, especialmente en América Latina. A nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad, registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimientos discretos en algunos tramos", continúa el BCU.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

"Ante estas dinámicas anómalas de las últimas semanas, que ponen en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de ±1,5%, el Directorio del Banco Central determinó que es importante adelantar y profundizar el ciclo de reducción de la TPM; reduciéndola en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, con lo cual la política monetaria ingresa en una fase expansiva", prosigue.

En caso de constatarse nuevamente situaciones excepcionales a nivel doméstico, esta decisión irá acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados, en el marco del régimen de metas de inflación vigente, para contribuir a preservar condiciones ordenadas, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia y a que retome la convergencia hacia la meta de 4,5% anual.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En este contexto, el Directorio del Banco Central resolvió convocar a una reunión adicional del Copom durante el mes de marzo, cuya fecha será anunciada oportunamente. Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria, concluye.

Precio del dólar

La cotización del dólar en pesos uruguayos comenzó este lunes 26 de enero de 2026 con un valor de $ 38,00 para el dólar interbancario, indica la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

Hoy al mediodía el dólar interbancario (BROU) está en $37,30 la compra y $38,50 la venta.

A la compra, el dólar pizarra estuvo en $ 36,85 y a la venta, a $ 39,35, según informó el Banco República (BROU) al cierre del viernes.

En el cierre del viernes, el dólar promedio cerró a $ 37,454, un -0,15% menos que el cierre del día anterior. Desde el 31 de julio de 2023 no cotizaba tan bajo, ese día cerró a $37,429.

Ese día (viernes), el dólar osciló entre $ 37,00 y $ 38,05 para cerrar finalmente en $ 38,00, una variación de 1,88% respecto al cierre anterior. (Nótese que la cotización venía en picada y subió algo, luego del anuncio del BCU en la mañana del viernes).