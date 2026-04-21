El Banco República recibió proyectos sostenibles por casi US$ 300 millones y avanza con fuerte demanda en créditos sociales

El Banco República (BROU) avanza en su estrategia de financiamiento con criterios de sostenibilidad y ya recibió propuestas de empresas por un monto cercano a los US$ 300 millones, en el marco de una convocatoria que apunta a impulsar iniciativas con impacto ambiental, social y económico mediante créditos. Según explicó el presidente del banco, Álvaro García, una parte importante de esos proyectos está vinculada a la incorporación de vehículos eléctricos en flotas empresariales.

La convocatoria está orientada a financiar proyectos alineados con estándares internacionales en materia de sostenibilidad. En ese sentido, el BROU ofrece condiciones preferenciales, tanto en tasas como en plazos, para sectores como energías renovables, movilidad sostenible, economía circular y gestión eficiente de recursos, según indicó García a la prensa.

“Se presentaron casi US$ 300 millones en proyectos que tienen algún costado de sostenibilidad, medidas de acuerdo a estándares internacionales”, señaló García, quien valoró el volumen de iniciativas recibidas como una señal relevante del interés del sector privado en este tipo de financiamiento.

En diálogo con El País, García amplió los detalles de la convocatoria y precisó que la iniciativa había sido aprobada por el directorio el 17 de julio de 2025, mientras que el llamado cerró el pasado 27 de febrero. En ese período, se recibieron 124 propuestas por un total de US$ 291 millones.

Álvaro García, presidente de BROU. El País.

El jerarca explicó que los proyectos fueron clasificados en tres franjas —alto, medio e inicial— según su impacto en sostenibilidad, lo que a su vez determina el nivel de beneficios en materia de financiamiento. “Dependiendo del nivel de impacto era el beneficio”, señaló, y destacó que “casi el 90% fueron clasificadas como de alto impacto”, lo que implica el acceso a mejores condiciones de crédito.

En cuanto a la composición sectorial, indicó que la mayor parte de las iniciativas corresponden a comercio, industria y servicios, que concentraron el 82% de las propuestas, frente a un 18% del sector agropecuario. Dentro del primer grupo, además, el 76% de los proyectos se ubican en el interior del país.

Sobre las características de estas iniciativas, García detalló que abarcan desde plantas fotovoltaicas y eficiencia energética hasta movilidad eléctrica —incluyendo vehículos y cargadores—, así como proyectos de valorización de residuos, uso eficiente del agua, prevención de la contaminación y utilización de materiales renovables. También se presentaron propuestas vinculadas a educación, salud y bienestar, en el marco de la sostenibilidad social.

En el caso del sector agropecuario, se recibieron 22 propuestas por unos US$ 14 millones, en su mayoría orientadas a infraestructura y equipamiento para riego, además de iniciativas vinculadas a tambos y emprendimientos turísticos. “Casi todas fueron calificadas de alto impacto”, agregó.

Brou foto: archivo.

García subrayó que el volumen de proyectos superó las expectativas iniciales del banco. “Yo esperaba una cifra de la mitad de esto”, admitió, en referencia al monto total presentado.

Plan "Limpia Sueldos"

En paralelo, García también hizo referencia a otra línea de acción del banco, vinculada a los créditos sociales, denominado plan "Limpia Sueldos", donde destacó el nivel de adhesión a un programa que apunta a liberar capacidad de pago mensual de los usuarios para la cancelación de deudas. Según indicó, el universo potencial abarca a unas 300.000 personas —200.000 del sector público y 100.000 del privado—, con unas 95.000 renovaciones ya concretadas, lo que calificó como “un porcentaje muy alto”.

“La gente lo ha aprovechado”, sostuvo, al tiempo que señaló que el objetivo central de esa herramienta es generar un “plus” mensual que permita a los usuarios mejorar su situación financiera. “Dependerá de cada persona cuánto vaya a utilizar de ese beneficio, de ese plus que se le libera mensualmente para cancelar deuda”, explicó.

“Son dos líneas positivas”, concluyó el jerarca, al evaluar tanto la respuesta del sector empresarial a la convocatoria sostenible como la adhesión de los usuarios a los instrumentos de crédito social impulsados por la institución.