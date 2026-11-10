El 54% de los trabajadores portuarios de carga y descarga no aporta a la seguridad social, según el Pit-Cnt

El 53,6% de los trabajadores del núcleo de la estiba portuaria, que realizan tareas de carga y descarga de mercaderías, no aporta a la seguridad social en Uruguay y uno de cada cuatro quiere trabajar más horas, pero no consigue hacerlo. En los depósitos, las actividades portuarias y las agencias, en cambio, la informalidad es “prácticamente inexistente”, ya que en 2025 se ubicó entre el 0% y el 4%, según un informe del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt.

La informalidad laboral en el núcleo de la estiba fue más del doble del promedio nacional, que en el mismo período se ubicó en 23%, según el informe. En la rama de manipulación de carga, en tanto, alcanzó el 36,5%. "Muchos trabajan por jornal o figuran como cuentapropistas, sin un vínculo estable con las empresas", indicó el informe.

El estudio delimitó y cuantificó por primera vez el núcleo de trabajadores dedicados a la estiba portuaria, que estimó en unas 3.000 personas en 2025, el 84% de ellas en Montevideo. Además, a partir de las actas de los Consejos de Salarios, calculó que el 41% de esos trabajadores percibe ingresos inferiores al salario mínimo nacional.

"El puerto no es un mundo del trabajo homogéneo. Bajo una misma actividad conviven dos realidades muy distintas", indicó el informe. Mientras que en las actividades portuarias, las agencias, los servicios de apoyo y los depósitos predominan los empleos asalariados, con aportes a la seguridad social, jornadas completas e ingresos por encima del salario mínimo, en la carga y descarga de mercadería, y especialmente entre quienes realizan las tareas de estiba, "se concentran casi todos los problemas del sector".

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

La investigación forma parte del proyecto "Navegando hacia el futuro", que llevan adelante el Instituto Cuesta Duarte, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y la Universidad de la República, con financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

La diferencia dentro del rubro también se observó en las horas trabajadas. El subempleo —que comprende a quienes desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen empleo suficiente— alcanzó al 8,5% del conjunto del sector portuario, en la rama de manipulación de carga llegó al 23% y en el núcleo de la estiba al 24,9%, según el informe.

"El trabajo depende de la llegada de buques, y las jornadas son pocas e irregulares: en promedio, unas 33 horas semanales", señaló el estudio y explicó que "el problema no está en el valor del jornal fijado por convenio, que no es bajo, sino en la cantidad de jornales que se logran cobrar en el mes".

Desde 2019 rige un régimen de convocatorias garantidas, establecido por la Ley 19.787 y un acta del 31 de julio de ese año. Según explicó el informe, el sistema garantiza un mínimo de nueve o 13 jornales mensuales, según la cantidad de convocatorias aceptadas. Si el trabajador acepta hasta cinco convocatorias, cobra únicamente los jornales efectivamente trabajados.

Asamblea del Sindicato de Trabajadores Portuario. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El informe analizó cómo evolucionaron los ingresos del sector en términos reales. Entre 2006 y 2019, el ingreso mediano creció un 60%, aunque con diferencias entre las distintas ramas. Según el estudio, las actividades portuarias y los depósitos duplicaron su ingreso mediano, mientras que en las agencias aumentó un 86%. La manipulación de carga, que identificó como la rama peor remunerada, registró el menor incremento, de 49%.

El estudio señaló que, en la manipulación de carga, todo ese aumento se concentró entre 2006 y 2012. Entre 2012 y 2019, el ingreso mediano de la estiba permaneció "prácticamente estancado", con una suba de 0,6%, mientras que el jornal establecido por convenio aumentó un 16% en términos reales.

Para analizar esa evolución, el informe comparó el ingreso mediano de la rama con el valor del jornal de un estibador. Según ese cálculo, en 2006 el ingreso equivalía a 9,8 jornales mensuales; en 2012, a 10,4, y en 2019, a nueve. No obstante, el Cuesta Duarte aclaró que no se trata de un recuento de jornadas efectivamente trabajadas, porque la rama incluye actividades no portuarias y no todos sus trabajadores cobran por jornal. Sin embargo, usó esa equivalencia para señalar que entre los años 2012 y 2019, el valor del jornal aumentó, pero el ingreso típico de la rama no acompañó esa mejora.

En el período entre 2019 y 2025 se registró un cambio en la evolución de los ingresos ya que mientras que el ingreso mediano del conjunto del sector cayó un 9%, el de la manipulación de carga aumentó un 41%. En esta última rama, la equivalencia con el jornal de estibador pasó de nueve a 12 jornales mensuales, según el estudio.

El informe advirtió que este último resultado se basa en 34 casos y debe interpretarse con cautela. El aumento de la mediana fue de 41%, frente a una suba del 81% en el ingreso promedio, influida por dos ingresos excepcionales. Además, pese al incremento, el ingreso mediano de la rama, de $ 24.779, permaneció por debajo del valor correspondiente a 13 jornales, que en 2025 era de $ 26.865. Esto significa que la mitad de los trabajadores de esa rama percibía ingresos inferiores a ese monto.

"Si la mejora es real, no proviene del precio del jornal, que creció un 5%, sino de más jornadas trabajadas, coherente con un régimen que desde 2019 asegura pisos de convocatoria. Pero su magnitud está lejos de lo que sugiere el promedio, y más cerca de la experiencia de los trabajadores, que no registran un cambio de esa escala", indicó.

La composición del sector y cinco recomendaciones

En cuanto a la composición del empleo, el informe señaló que el sector está fuertemente masculinizado. Las mujeres representan el 13,3% de los ocupados en las actividades analizadas, frente al 45% del total del empleo nacional. Su presencia es todavía menor en la manipulación de carga y en el núcleo de la estiba, donde representan alrededor del 2%. Según el estudio, se concentran principalmente en depósitos y agencias, en tareas administrativas y comerciales.

A partir de ese diagnóstico, el Instituto Cuesta Duarte planteó entre sus recomendaciones crear un registro de trabajadores portuarios, avanzar en la formación de los trabajadores del sector, mejorar la regularidad del empleo en el ámbito del diálogo social, fortalecer la inspección laboral y mejorar la información estadística.