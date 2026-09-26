El dólar en Uruguay aumenta en la semana, luego de tres consecutivas de caída, y se afianza en los $ 40

El dólar en Uruguay subió ayer por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,44%, y se negoció en promedio en $ 40,39. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,35 y $ 40,40 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre se incrementó 0,17% respecto al del jueves.

En la semana la moneda estadounidense aumentó 0,62% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Esta alza semanal corta una racha de tres semanas con cotización a la baja. De los cinco días en que hubo operativa, en los primeros tres el dólar cotizó a la baja, lo cual fue más que contrarrestado por los aumentos de jueves y viernes.

En lo que va de setiembre la divisa estadounidense sube 0,36% y en 2026 aumenta 3,45%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 335 operaciones por US$ 177,6 millones. Ayer se negociaron US$ 28,7 millones en 51 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, ayer el dólar quedó estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta, al finalizar en $ 39,10 y $ 41,60 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público tuvo un alza de 20 centésimos para ambas cotizaciones, “punta a punta”.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar ayer subió 0,38% y cerró en 5,1991 reales. En setiembre el dólar en Brasil lleva un alza de 0,34%, mientras que en 2026 retrocede 5,51%.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,39% y finalizó en 1.525,50 pesos argentinos. En el mes sube 1,06% y en el año 4,53%.

Riesgo país en Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, ayer subió ocho unidades y cerró en 62 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país está estable y en 2026 retrocede cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,70%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).