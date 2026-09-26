Más de un millón de visitas y un crecimiento de 9,5%: ¿qué se espera de argentinos y brasileños para este verano?

El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) proyectó que Uruguay recibirá 1.167.000 de visitantes provenientes de Argentina y Brasil durante la próxima temporada de verano, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, lo que supone un aumento de 9,5% respecto a la temporada anterior.

Las estimaciones contemplan los ingresos de visitantes de Argentina, Brasil y uruguayos no residentes que, en conjunto, representan más del 80% del total de visitantes que recibe anualmente Uruguay, según el informe.

Por origen, Cinve estimó que durante la próxima temporada llegarán 955.000 visitantes argentinos, lo que significa un aumento de 10,1% frente a la temporada anterior (2025-2026). En el caso de Brasil, proyecta 149.000 visitantes, 7,7% más que en la temporada pasada, mientras que prevé que el ingreso de uruguayos no residentes alcance los 63.000, lo que significaría un crecimiento de 4,2%.

Argentina muestra señales de recuperación

El informe constató una recuperación del turismo argentino y señaló que comenzó a observarse luego de que en la temporada 2025-2026 el ingreso de visitantes de esa nacionalidad cayó 14% frente a la anterior.

De acuerdo con el Cinve, la tendencia contractiva continuó durante el primer semestre de este año ya que al cierre de junio, el ingreso de visitantes argentinos había sido 20% inferior al registrado en igual período de 2025.

Sin embargo, las proyecciones de Cinve marcan una reversión de esa dinámica durante el segundo semestre de este año. Para ese período, la institución estima que la cantidad de visitantes argentinos será 3% menor a la registrada en el segundo semestre de 2025. Además, proyecta que en setiembre y diciembre de 2026 los ingresos superarán a los de los mismos meses del año anterior.

Vista aérea de la playa El Emir de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

De cara a la próxima temporada de verano, CINVE estimó un aumento de 10,1% en el ingreso de argentinos, lo que significaría un crecimiento interanual de 3% en diciembre, 10% en enero y 17% en febrero.

En términos anuales, el informe proyectó que Uruguay recibirá 1.938.000 de visitantes argentinos en 2026, un 13,7% menos que en 2025. Para 2027 proyectó 2.123.000, lo que implica un aumento de 9,6% frente a 2026. Aun así, esa cifra estaría por debajo de los 2.247.000 visitantes argentinos registrados en 2025.

Brasil recuperaría dinamismo y crecería 7,7%

En el caso de Brasil, el ingreso de visitantes durante la temporada pasada fue 2% inferior al de la temporada anterior. La falta de dinamismo continuó durante el primer semestre de 2026, cuando el ingreso de brasileños fue 3% menor al registrado en igual período de 2025.

Cinve proyectó una reversión durante el segundo semestre de este año y estimó que entre julio y diciembre, Uruguay recibirá 17% más visitantes brasileños que en el mismo período de 2025.

Para el conjunto de este año 2026, el informe estimó 464.000 visitantes brasileños, 7% más que en 2025. En tanto, para 2027 proyectó 487.000, un aumento de aproximadamente 5%.

En la próxima temporada de verano, el ingreso de brasileños alcanzaría los 149.000 visitantes, 7,7% más que en la temporada anterior. El informe señaló que en enero de 2027 el flujo sería 24% superior al registrado en enero de 2026.

Uruguayos no residentes

El ingreso de uruguayos no residentes también registró una caída durante la temporada pasada, una tendencia que se mantuvo durante los primeros seis meses de 2026.

Según el informe, entre enero y junio ingresaron casi 12% menos uruguayos no residentes que en igual período de 2025. En ese sentido, Cinve estimó que durante el resto de 2026 se mantendrían registros similares a los de los primeros seis meses del año y que la reversión de la tendencia comenzaría recién en 2027.

Para el conjunto de 2026, la institución proyectó la visita de 279.000 uruguayos no residentes, lo que significa un 13% menos que los 321.000 registrados en 2025. Para 2027 estimó 290.000, un crecimiento de 3,9%.

Durante la próxima temporada, en tanto, se esperan 63.000 uruguayos no residentes, 4,2% más que en la anterior.

Mercado del Puerto, Ciudad Vieja de Montevideo. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Una temporada de verano “considerablemente mejor”

El informe señaló que las cifras proyectadas para la próxima temporada de verano son “considerablemente mejores” que las del verano pasado y que se ubican próximas a los registros de la temporada 2024-2025.

En ese sentido, Cinve estimó que los 1.167.000 de visitantes previstos para la próxima temporada ubicarían al verano 2026-2027 como el tercero con mayor cantidad de visitantes brasileños, argentinos y no residentes, por detrás de los máximos registrados en las temporadas 2017-2018 y 2024-2025.