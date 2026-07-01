Caída de exportaciones de soja e impacto de China arrastran las ventas al exterior en junio

Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las que salen de zonas francas, cayeron 4% en junio frente al mismo mes de 2025 y totalizaron US$ 1.307 millones, según el Informe de Comercio Exterior del Instituto Uruguay XXI. Es la tercera baja consecutiva de las ventas al exterior, luego que en mayo se redujeran 3% frente a igual mes del año pasado. “Las exportaciones de este mes estuvieron lideradas por las ventas de carne bovina, celulosa y soja”, indicó el informe.

De todas formas, en el primer semestre de 2026, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 6.585 millones, con un incremento de 1% respecto a igual período de 2025.

La caída de las ventas al exterior en junio se explicó por la reducción en las exportaciones de soja de 53%, de vehículos (7%) y del arroz (22%).

Del otro lado, la carne bovina aumentó sus exportaciones 11% en junio, al igual que la celulosa (4%), ganado en pie (75%), productos lácteos (8%), subproductos cárnicos (27%) y la madera y productos de madera (30%).

Carne. Foto: Pixabay

“La carne bovina fue el primer producto de exportación y alcanzó los US$ 1.300 millones en la suma anual, una variación prácticamente nula respecto al mismo período de 2025”, indicó Uruguay XXI.

También destacaron que la celulosa se mantuvo en segundo lugar en el período con US$ 1.177 millones, seguido por los productos lácteos, que aumentaron ventas por US$ 416 millones en lo que va del 2026.

Destinos

Uruguay XXI resaltó que China fue el principal destino en junio con exportaciones por US$ 294 millones, lo que representó 22% del total exportado. “A pesar de esto, incidió de forma negativa en la variación interanual, con un descenso de 42% respecto a junio de 2025”, agregaron en el informe.

Contenedores en el puerto. foto: archivo.

También destacaron que las ventas hacia este mercado tuvieron fuerte presencia en soja, carne bovina y celulosa, que explicaron en conjunto 85% del total. Otros productos relevantes fueron los subproductos cárnicos con US$ 19 millones y la lana y tejidos con US$ 11 millones. Además, esta última presentó un crecimiento de 142%.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con colocaciones por US$ 179 millones, equivalentes a 14% del total exportado. Uruguay XXI indicó que la canasta exportadora hacia este mercado se mantuvo relativamente diversificada, ya que los cinco principales productos representaron 57% del total. En este caso, los vehículos lideraron las ventas con US$ 40 millones y una participación de 23%, tras crecer 8% respecto a junio de 2025.

Por otro lado, la Unión Europea se ubicó en tercer lugar entre los destinos de exportación en junio con US$ 175 millones y presentó un aumento interanual de 20%. “Los dos productos principales variaron en direcciones similares, la celulosa aumentó 40% mientras que la carne bovina disminuyó 19%”, agregó Uruguay XXI en su informe.

El top cinco lo completan Estados Unidos con US$ 168 millones y por último Turquía con exportaciones por US$ 89 millones.