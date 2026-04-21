El otro efecto positivo del acuerdo Mercosur-UE en Uruguay, en un sector que exporta casi como los lácteos

La entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), el próximo 1° de mayo, es clave no solo para incrementar la producción de bienes, sino para desarrollar más la logística y el transporte que están detrás de las exportaciones al bloque europeo. Así lo destacó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en el evento “Impacto del acuerdo UE-Mercosur en la exportación de servicios logísticos”, organizado por la Fundación Tecnolog ayer en el LATU.

Csukasi dijo que hay que “cambiar el foco” de las discusiones sobre las cuotas de bienes concretos que pueden aprovechar los países del Mercosur, hacia la logística y el transporte necesarios para esas exportaciones.

En ese sentido, el CEO de Grupo RAS, Rubén Azar, presentó los resultados del Monitor de la Fundación Tecnolog que busca medir la importancia del sector logístico en Uruguay.

Las exportaciones de servicios logísticos alcanzaron a US$ 819,6 millonesen 2024 y aumentaron 7,6% en 2025, para totalizar US$ 882,1 millones, apuntó.

Ruben Azar, presidente y CEO de Grupo RAS. Leonardo Mainé

Así, las exportaciones de servicios de logística se posicionan en niveles comparables a las de otros rubros relevantes, como los lácteos (US$ 928 millones) o el arroz (US$ 539 millones), señaló Azar.

El empresario también destacó el potencial de crecimiento del sector con los denominados tránsitos regionales no cautivos (aquella mercadería en tránsito cuya captación depende de la competitividad logística que tenga Uruguay). Según los datos que presentó, las estimaciones indican que si Uruguay captara el 1% de esos tránsitos podría generar US$ 86 millones adicionales en exportaciones de servicios, con el 5% lograría US$ 431 millones adicionales, si captara el 10% podría exportar US$ 863 millones más en servicios y con el 15% serían US$ 1.300 millones adicionales en exportación de servicios.

En tanto, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga, dijo que la logística es un componente que atraviesa toda la actividad económica y es clave en la competitividad del país. A su juicio, el acuerdo Mercosur-UE, representa una oportunidad para fortalecer al sector y lograr una mayor exportación de servicios logísticos.

Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Logística (Inalog), Jerónimo Reyes, destacó que el acuerdo Mercosur-UE “viene muy bien para el sector” y sostuvo que Uruguay “no tiene techo” en el desarrollo del mismo, por su calidad de plataforma logística regional.