Qué implica el nuevo crédito por US$ 300 millones que el Banco Mundial le aprobó a Uruguay: los cambios que impulsa

El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 300 millones para Uruguay, que busca apoyar reformas que promueven la inversión privada, generan empleo y fortalecen la sostenibilidad fiscal. “La economía es pequeña y abierta, y está expuesta a shocks externos. Por este motivo, fortalecer la resiliencia macro financiera y fiscal es una prioridad estratégica", dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone en un comunicado.

"El valor del Banco Mundial en estos años ha sido traducir esos objetivos en soluciones innovadoras. Ahora, con una macroeconomía sólida el desafío está en las reformas microeconómicas para mejorar la competitividad”, agregó Oddone.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por su parte, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, (que arribó a Uruguay y mantendrá reuniones con Oddone y el presidente de la República, Yamandú Orsi), dijo que “Uruguay construyó una base de estabilidad y solidez institucional que pocos países de la región han logrado".

"El desafío ahora es aprovechar esa fortaleza para convertir Uruguay en un país más competitivo con una economía más productiva que genera más empleos de calidad. Esta operación respalda al país en ese próximo salto”, añadió.

El préstamo “Fortalecimiento de la Competitividad, la Inversión Privada y el Empleo" es de margen variable, reembolsable en seis años y medio y tiene un período de gracia de dos años y medio. El financiamiento incluye una Opción de Desembolso Diferido (DDO), que permite acceder a liquidez ante eventuales shocks.

El Banco Mundial (BM) dijo en el comunicado que "Uruguay cuenta con instituciones robustas y estabilidad macroeconómica. El desafío es aprovechar esa base para avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento, con mayor productividad, más inversión y mejores oportunidades de empleo".

El organismo destacó que las medidas apoyadas con el crédito "buscan mejorar la competitividad y las condiciones para el crecimiento de la economía". En ese sentido, remarcó "la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la simplificación de trámites aduaneros, la ampliación del acceso al financiamiento para las empresas y la reorientación de los incentivos a la inversión a proyectos de innovación. También se busca mejorar la contratación formal de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad".

Edificio del Banco Mundial en Washington DC. Foto: iStock

El BM recordó que "en paralelo, las reformas fortalecen el marco fiscal del país, con nuevas reglas para la deuda y el resultado fiscal, mayor autonomía del Consejo Fiscal Autónomo y medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema previsional. También incorporan estándares internacionales para la tributación de grandes empresas multinacionales".