"Basta de apoyarse en la espalda de papito Estado para tirarme los riesgos": Ruibal de acuerdo con Oddone en debatirlo

En diversas conferencias, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ha hecho hincapié en que se deben repartir mejor los riesgos en los contratos del sector privado con el Estado, particularmente en la construcción. Una de esas ocasiones fue en el Día de la Construcción en octubre pasado, donde Oddone planteó que “Uruguay tiene que tener contratos de obra pública donde los riesgos de los costos financieros estén mejor distribuidos”.

“Hay que gestionar mejor eso. Las famosas paramétricas (de ajustes de lo que paga el Estado por los contratos de obra pública) son un seguro, en muchos casos, contra todo riesgo”, lanzó en esa ocasión, como él mismo dijo, en tono “provocador”.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal se mostró de acuerdo en discutir este tema.

“Yo sé lo que quiere Gabriel Oddone, él quiere realmente alivianar y pasarnos riesgos a las empresas en general que contratan con el Estado, es más amplio que la construcción”, afirmó Ruibal en entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción. Foto: Leonardo Mainé

“Él lo que está viendo es: ‘basta de apoyarse en la espalda de papito Estado para tirarme todos los riesgos’. Y esa yo se la llevó”, agregó.

Ruibal dijo que están dispuestos como cámara a debatir “dónde quiere redistribuir los riesgos (el ministro). Estamos totalmente (de acuerdo con discutirlo) y más en un país con una inflación del 4%”.

Consultado sobre si era más difícil ponerse de acuerdo con Oddone que con el Sindicato de la Construcción (Sunca), Ruibal dijo sonriendo que “son distintos, los dos tienen sus complejidades”.

Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial de Saceem y titular de la Cámara de la Construcción, Foto: Estefania Leal

“No vamos a hablar de la formación de Gabriel, pero además conoce nuestra industria al dedillo, porque no en vano fue el presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción durante unos cuantos años”, recordó.

“Así que conoce cómo operamos, a las empresas, nuestros riesgos”, concluyó el presidente de la Cámara de la Construcción.

El ministro de Economía y Finanzas ha planteado que quiere revisar en los contratos con el Estado que “todo el riesgo financiero de cambios de precios relativos no esté sobre la espalda del sector público”, porque “no hay nadie mejor que el sector privado para gestionar el riesgo financiero”,.

Para Oddone “es el gerente financiero de una compañía el que sabe gestionar esto, y no es el ministro de Economía (y Finanzas) el que tiene que poner el tipo de cambio o la inflación donde al sector privado le convenga”.