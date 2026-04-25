Argentina, y algo menos Brasil, se encarecen para las uruguayos, aunque hay rubros que están "baratos", ¿qué brechas hay?

La diferencia de precios entre Uruguay y Brasil en la frontera norte sigue siendo marcada y persistente, aunque el vecino está menos "barato". Ese encarecimiento para los uruguayos es aún más marcado con Argentina donde la brecha de precios está en uno de los niveles más bajos, según los relevamientos del Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto mediante el Indicador de Precios Relativos Fronterizos (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil) y el IPF Salto (Uruguay) - Concordia (Argentina).

¿En qué productos hay más diferencia de precios con Brasil?

Para elaborar el IPF, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la medición de marzo, divulgada ayer por la UCU "el indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados, y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, es decir el patrón de gasto observado, adquirir la canasta en Artigas está 53.74% más cara que en Quaraí".

Esto supone una baja en relación a la medición anterior de la UCU en diciembre de 2025, cuando la diferencia entre ambas ciudades era de 72,3% para adquirir la canasta básica.

También bajó comparado a agosto y junio del año pasado, ya que la berecha de precios que había allí era de 66,35% y 67,36%, respectivamente.

Diferencias por categorías

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se releva el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso relativo en la canasta de 49%.

En este rubro, la brecha de precios disminuyó a 59%, ya que en la medición de diciembre la misma se encontraba en 81%, mientras que en la medición de octubre la brecha era de 86,49% y de 76,92% en agosto.

“En el relevamiento realizado en el mes de marzo, el yogurt y el aceite de girasol muestran un precio promedio menor en Artigas que en Quaraí” (-17% y -4% respectivamente), indicó el informe.

Gente de compras caminando entre gondolas de supermercado Tata de Montevideo, consumo, ND 20220609, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal

Luego, todos los productos son más caros que en Brasil. Aquí aparecen la carne picada (+9%), manteca (+11%), pescado enlatado (+27%), papas fritas con o sin sal para copetín (+37%), arvejas enlatadas (+43%), mayonesa (+44%) y refrescos (+45%).

Hay 11 productos donde la diferencia es de entre 50% y 100% (entre ellos la pulpa de tomate, queso rallado, azúcar, yerba mate, polvo de hornear, fideos, galletitas dulces, arroz, leche entera larga vida en caja, jamón cocido y agua de mesa en supermercados).

También hay ocho productos que tienen diferencias de más de 100% y hasta 200% (pan blanco envasado en rebanadas, chorizo, harina de trigo, postres en polvo, lentejones, café soluble instantáneo, huevos de gallina y caldo en cubos), mientras que hay un solo producto que llega a una diferencia de 361%, la sal.

Por otro lado, en Bebidas alcohólicas y Cigarrillos, la brecha de precios llega a 116%, cuando en la medición de diciembre era de 122%, mientras que en octubre del año pasado fue de 126,1% y de 113,79% en agosto.

“En esta división, se observan diferencias significativas de precios, siendo la menor de 23% para el vino, 139% para los cigarrillos y 156% para la cerveza”, señaló la UCU.

En Prendas de vestir y Calzado, la brecha sigue cayendo y se ubica en 20%, cuando en la medición anterior fue de 49% en diciembre, mientras que en octubre fue de 52,01% y 52,35% en agosto de 2025.

“Esta división se compone de textiles y de calzado deportivo de marcas líderes, importadas en el caso de Uruguay, y de industria nacional en el caso de Brasil”, explicó el informe.

También agregaron que la brecha es mayor en vestimenta que en calzado. Las remeras, poleras y buzos para niños tienen una brecha de 94%, mientras que en los jeans para hombres es de 64%. En este caso, solo los jeans de mujeres tienen un precio más barato en Uruguay (52% menos).

Mujeres elijen prendas de ropa. Foto: Freepik.

Por otro lado, el calzado deportivo para niños, hombres y mujeres tienen una brecha de +36%, +15% y +11%, respectivamente.

En Productos del hogar, la brecha de precios se mantiene estable y es de 101% (fue de 102% en diciembre, 103,5% en octubre y de 98,22% en agosto.

En esta división se observa una gran dispersión en las brechas de precios, siendo menor la diferencia en los textiles (+14% en sábanas y fundas) y mayor en los productos de limpieza (+148% en detergente, +100% en jabones de limpieza en polvo y en barra, suavizante), pilas (+82%) y lámparas eléctricas (+226%), siempre más caro Artigas.

En la división Transporte y combustibles, el informe indica que la diferencia de precios en el litro de nafta súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) es de 4%. Sin esta consideración, la diferencia de precios subiría a 43%. Por otra parte, el gasoil muestra precios más baratos en Artigas, siendo la diferencia de -5%. Por otro lado, la brecha de precios para las cubiertas subió a 41%, cuando en diciembre era de 26%.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

En Comidas fuera del hogar, Artigas es más caro que Quaraí (41%), aunque la brecha cae en comparación a diciembre de 2025 (49%), octubre (52,13%) y agosto (43,93%).

Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes es de 9% para las hamburguesas, mientras que para refrescos y agua mineral es de 53% y 130%.

Por último, en Bienes y Servicios diversos, la diferencia de precios baja considerablemente a 74%, cuando en la última medición fue de 115%. También fue de 104,42% en octubre y de 91,12% en agosto.

“Las diferencias de precios continúan altas para algunos artículos, alcanzando 97% para la pasta dental, 95% para el papel higiénico, 74% para el shampoo, 78% para el jabón de tocador y 43% para el desodorante”, indicó el informe.

Diferencia de precios con Argentina

Por otro lado, la UCU también actualizó ayer su informe de precios fronterizos entre Salto y Concordia. En este caso, la brecha de precios está entre los valores más bajos registrados, llegando a 15,1%, cuando en la medición anterior de enero fue de 40%. De hecho, es la menor diferencia de precios desde mayor de 2025 (cuando era de 14,2%).

Vale destacar que en setiembre de 2023, en donde la Argentina estaba "baratísima" para los uruguayos, la brecha de precios entre Concordia y Salto era de 180,2%.

Categorías

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, la diferencia de precios se reduce significativamente, llegando a 14,7%, cuando en la medición de enero había llegado a 38%. En esta división, hay seis artículos que muestran precios promedio más baratos en Salto que en Concordia. Aquí se encuentran el yogurt común (21,9% más barato en Salto), jamón cocido (-17,6%), arvejas enlatadas (-4,2%), polvo de hornear (-3,5%), pan blanco envasado en rebanadas (-2,7%) y chorizo (-2,7%).

Por otro lado, 19 artículos presentan diferencias de precios inferiores a 50%, con Salto más caro que Concordia. Entre otros están: pescado enlatado (+0,7%), carne picada (+3,9%), leche entera larga vida en caja (+5,8%), aceite de girasol (+6,1%), agua de mesa en supermercados (+6,9%), manteca (+7,6%), azúcar (+17%), alfajores (+27,7%), arroz (+27,7%), café soluble instantáneo (+29,7%), queso rallado (+39,9%), sal (+40,8%), galletitas dulces (+41,8%), caldo en cubos (+41,8%), mayonesa (+42,1%), yerba mate (+45,4%), huevos de gallina (+45,4%), lentejones (+47,5%) y harina de trigo (+49,7%).

Además, hay cuatro artículos con una diferencia de precios entre 50% y 100%. Allí se encuentran: refrescos (+50,4%), papas fritas con o sin sal para copetín (+56,3%), pulpa de tomate (+71,2%) y fideos (+77,4%). Luego, los postres en polvo tienen una diferencia de 242,9%, siempre más caro Salto que Concordia.

En cuanto a la división de Bebidas alcohólicas y Tabaco, se verifica una leve caída de la brecha, alcanzando 41%, cuando en enero de este año era de 52%.

Amigos tomando cerveza. Foto: Freepik.

“Continúa verificándose una diferencia importante en el precio del vino, alcanzando 83,6%, seguido por los cigarrillos con 52% y cerveza con 25%. La diferencia de precios en el whisky es favorable a Salto y es de –12,8%”, indicó la UCU en su informe.

Con respecto a Prendas de vestir y calzado, hay precios más bajos en Salto que en Concordia y la brecha es de -1,7%. Aquí hay un gran cambio en comparación a la medición anterior, ya que la brecha en enero era de 13%, por lo que en ese momento era más favorable comprar en Concordia.

Salto presenta precios promedio más bajos que Concordia en jeans de mujeres (-16,9%) y de hombre (-6,6%), calzado deportivo de mujeres (-5,1%) y de hombre (-2,4%). El calzado deportivo de niños presenta una diferencia de precios más amplia alcanzando 27%, al igual que la remera de niños, donde la diferencia observada es de 45,5%.

En la división Productos del hogar, la brecha se reduce significativamente, alcanzando 20,5%, cuando en la medición anterior era de 42%.

Las toallas (-27,1%) y las sábanas (-24,4%) presentan precios promedio más baratos en Salto. El resto de los artículos se encuentran más caros en Salto con las siguientes diferencias de precios: lámparas eléctricas (+54,8%), pilas y baterías (+43,7%), jabones de limpieza en polvo y en barra y suavizante (+43,5%) y detergente (+10,2%).

Con respecto a Transporte y combustible, hay una nueva configuración de los precios de los combustibles en la frontera. En este caso, la brecha de precios para la nafta súper se ubica en -11,43%. El beneficio de Imesi fue de 32% el mes de marzo. Sin considerar tal beneficio, esta diferencia subiría a 30%. Por otra parte, el gasoil presenta una brecha de -14,3%. En tanto, la brecha de precios para las cubiertas es de -2,5%.

“En marzo, el IPC de la división ´Transporte´ en la región pampeana, referencia para este informe, mostró un incremento de 1,9% en febrero y de 3,6% en marzo, acumulando 5,5% en dos meses. Mientras que en Uruguay el incremento de la misma división fue de 0,3% en febrero y 0,94% en marzo. Sin embargo, se destaca la baja de precio en combustibles para transporte personal, el gas oil –3,23% y nafta –1.16%”, agregó la UCU en su informe.

En Comidas fuera del hogar, la brecha se reduce significativamente, llegando a 34%, cuando en la medición anterior se ubicaba en 74%. Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes se muestran de la siguiente manera: refrescos (+44,2%), agua de mesa (+20,9%), hamburguesa de carne roja al pan (+31,9%) y pizzeta grande o familiar (+32,1%).

Por último, en Bienes diversos sigue en descenso la diferencia de precios, pasando a 46%, cuando en la medición anterior se ubicaba en 56%. Las brechas de precios alcanzan 100% para el desodorante, 33% para la pasta dental, 61% para el shampoo. Para el jabón de tocador la diferencia es de 5% y en el caso del papel higiénico se ubica en 28%.