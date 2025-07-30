Precios: Brasil sigue "barato" para uruguayos; pese a menor brecha hay artículos con 200% y 300% de diferencia

Redacción El País

Desde fines del año pasado, Brasil se empieza a posicionar como "barato" para los uruguayos en distintos artículos de consumo, algo que continuó en el comienzo de este año y de hecho, llevó al gobierno de Yamandú Orsi a plantear medidas para hacer frente a la situación en las ciudades de frontera con el vecino. ¿Cuál es la brecha de precios actual entre Brasil y Uruguay? ¿En qué productos hay mayor diferencia de precios en la frontera?

Al igual que lo hace con Argentina, el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto comenzó a relevar la brecha de precios con Brasil. En este caso mediante el Indicador de Precios de Frontera (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil), que en junio se redujo, pero todavía muestra un Brasil "barato" para uruguayos.

Para ello, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Al igual que en la medición en Argentina se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la medición de junio divulgada ahora por la UCU "el indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados, y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, es decir el patrón de gasto observado, adquirir la canasta en Artigas está 67,36% más cara que en Quaraí", señaló el informe de María José Medin y Gimena Abreu de la UCU.

Esto muestra una reducción de la brecha de precios que era de 77,64% en abril, es decir, Brasil estaba 10 puntos porcentuales más barato para los uruguayos que lo que estaba en junio.

¿Cuáles son las mayores diferencias de precios entre Brasil y Uruguay?

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se releva el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso de 49%.

En este rubro, la brecha de precios es de 76,74%, más caro Artigas que Quaraí. "En el relevamiento realizado en junio únicamente la manteca muestra un precio menor en Artigas que en Quaraí", expresó el informe. En la medición anterior (de abril), la brecha era de 87%.

En la división hay 12 productos donde la diferencia es de entre 50% y 100% (entre otros están lentejones, chorizo, yerba mate, fideos, leche entera larga vida, mayonesa y azúcar).

Supermercado. Archivo El Pais

Otros ocho productos tienen diferencias de más de 100% y hasta 200% (arroz, harina de trigo, huevos, polvo de hornear, café instantáneo, entre otros) y dos productos (postres en polvo y la sal, este último 333% más cara) son más de 200% más caros en Artigas que en Quaraí.

Por su parte, en Bebidas alcohólicas y cigarrillos se da la segunda mayor brecha de precios del indicador: 113,79% (y se redujo ya que en abril era de 132%).

"En esta división, se observan diferencias significativas de precios, siendo la menor de 36% para el vino, 135% para la cerveza y 139% para los cigarrillos", señaló la UCU, siempre más caro Uruguay que Brasil.

En Prendas de vestir y Calzado la brecha es de 33,25% (era 42% en abril). "Esta división se compone de textiles y de calzado deportivo de marcas líderes, importadas en el caso de Uruguay, y de industria nacional en el caso de Brasil", explicó el informe.

"La brecha se reduce considerablemente en el rubro calzado (prácticamente es nula para hombre y de 7% para mujeres, aunque en niños es 31%) y en menor medida en el rubro textiles", añadió.

La mayor diferencia de precios se da en jeans de hombres donde Artigas es 70% más caro que Quaraí, seguido de jeans de mujeres con 40%.

En tanto, en Productos del hogar, se da la mayor diferencia de precios entre ambos países: Uruguay está 120,4% más caro que Brasil (era 108% la brecha en abril).

"Se observa una gran dispersión en las brechas de precios, siendo la menor diferencia en los textiles (en toallas 27% y en sabanas y fundas 44%) y la mayor diferencia en los productos de limpieza (de 78% en jabón en polvo y de 278% en detergente) pilas (96%) y lámparas eléctricas (292%)", explicó el reporte.

En la división Transporte la brecha de precios es de 17,83% (en abril era de 16%) y es la menor del IPF. En esta caso, "diferencia de precios en el litro de nafta Súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) es de 18%. Sin esta consideración, la diferencia de precios ascendería a 56%", según el informe.

Estación de servicio. Estefania Leal/Archivo El Pais

"Por otra parte, el gasoil presenta una brecha de 13% mientras que, por otro lado, para las cubiertas la brecha es de 28%", añadió.

En Comidas fuera del hogar, Artigas es 43,43% más caro que en Quaraí (en abril la diferencia era de 32%).

"Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes, es de 16% para las hamburguesas mientras que para refrescos y agua mineral es de 45% y 159%" respectivamente, indicaron Abreu y Mendin.

Por último, Bienes diversos la diferencia de precios es de 96,97% (era de 110% en abril), según el informe.

"Las diferencias de precios continúan altas para algunos artículos, alcanzando 177% para la pasta dental, 105% para el papel higiénico, 67% para el shampoo, 116% para el jabón de tocador y 64% para el desodorante", expresó.

¿Por qué Brasil esta algo menos barato para los uruguayos?

Según el reporte de la UCU, "se continúa evidenciando el encarecimiento relativo de Artigas respecto a Quaraí, pero en menor medida consecuencia de la evolución del valor del tipo de cambio en Brasil que cayó 4,02% entre abril y junio. Por su parte en Uruguay, la cotización del dólar en el mismo período mostró una disminución de 3,42%".

"Por otro lado, en Porto Alegre, Rio Grande del Sur, los precios aumentaron 0,05% en el mes de junio mientras que en Uruguay se registró una variación mensual de –0.09% en el mismo mes", agregó.

"En suma, continúa un escenario de una canasta en promedio ponderada más cara en Artigas que en Quaraí para el mes de junio de 2025", concluyó.