Alerta en Uruguay y Argentina ante nuevo avance de investigación por dumping en Brasil contra lácteas de ambos países

El gobierno de Brasil avanzó en una investigación por supuesto dumping en las importaciones de leche en polvo provenientes de Uruguay y Argentina. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país emitió una “nota técnica” donde expuso los “hechos esenciales” que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales. El documento, al que accedió La Nación, concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023.

El documento, de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado”, que ingresaron al mercado brasileño con “precios por debajo de los costos de producción locales”. Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.

El Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó una denuncia en nombre de los productores. En su argumento señaló que esto resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.

Por el lado de Uruguay, la investigación incluye a Conaprole junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.

Camión de Conaprole

En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA.

Las compañías son mencionadas en distintos tramos del expediente, tanto en su carácter de productoras y exportadoras investigadas como en calidad de partes interesadas que aportaron información para el cálculo de precios, costos y volúmenes.

El proceso se inició formalmente en diciembre de 2024 “para determinar la existencia de dumping en las exportaciones de la Argentina y Uruguay a Brasil de leche en polvo entera o descremada, no fraccionada”, según se desprende del documento. Esto se dio luego de que la autoridad brasileña considerara que las importaciones “a precios con indicios de dumping contribuyeron significativamente para el daño a la industria doméstica”.

La CNA, organismo que representa a los productores de leche cruda, sostiene que las importaciones afectaron directamente a ese segmento. “Las exportaciones (…) en forma de polvo (…) causarían daño a los productores de leche in natura [cruda]”, se desprende del documento del Decom, donde se destaca que ambos productos “presentan características químicas semejantes, tienen los mismos usos y pueden ser sustituidos”.

En rigor, el argumento apunta a construir la idea de “producto similar”, ya que la leche en polvo puede reconstituirse, se usa para muchos de los mismos fines y compite indirectamente con la leche fluida en ciertos segmentos. Con esa base, buscan justificar que las importaciones de leche en polvo pueden presionar precios hacia abajo en toda la cadena, incluyendo a los productores de leche cruda.

Sin embargo, Uruguay y Argentina rechazan esa equivalencia y afirman que se trata de productos distintos, con mercados y estructuras de costos diferentes. Ambos países advirtieron que la investigación podría violar normas del acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si no se define correctamente la “industria doméstica”.

La narrativa comenzó a teñirse de rasgos políticos cuando intervino el vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, quien reabrió el caso el año pasado, cuando en dos oportunidades el Decom había descartado la denuncia. “Esto se está yendo a un carril político”, había dicho en entrevista con El País el presidente de la Cámara de Industrias Lácteas (CILU) y gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés en marzo pasado.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil. Foto: AFP

Brasil investiga y visita las empresas que presentan posible dumping, sin embargo en este caso no ocurrió lo mismo. “No hemos tenido preguntas. No ha habido una investigación a fondo de los números”, había afirmado.

“Si uno se sale de las normas (internacionales), que es lo que podría estar pasando acá, uno entra a una zona que desde el punto de vista técnico-empresarial a nosotros realmente nos deja con las manos atadas”, señaló en esa ocasión.

Valdés había defendido que el mercado interno “no es un valor razonable” ya que en Uruguay el consumo de leche en polvo es muy bajo para tener como referencia. “El valor razonable sería el que exportás a otros países, por ejemplo Argelia, que es un mercado muy significativo y de similar tamaño al de Brasil”, había añadido.

“Hay un precio de referencia (internacional), y nuestros valores de exportación están en ese precio o por arriba”, había argumentado el ejecutivo.

“Los estudios jurídicos que contratamos en Brasil, las empresas de Uruguay y Argentina, son expertos en esto y nos alertan de que esto se está yendo a un carril político”, había advertido Valdés. (Con información de La Nación /GDA)