¿A cuánto llega el "poder de fuego muy importante" que tiene Uruguay con sus reservas de dinero?

Redacción El País

El Banco Central (BCU) administra las reservas de Uruguay, que actualmente son un "poder de fuego muy importante" ante turbulencias cambiarias o bancarias, al punto que hay un "exceso", según la más reciente evaluación de la autoridad monetaria. El Central mantiene activos de reserva como un instrumento de apoyo a la política monetaria y cambiaria.

En el régimen cambiario vigente de libre flotación del dólar, “los activos de reserva permiten: asegurar el acceso a la liquidez en moneda extranjera para poder intervenir en el mercado de cambios cuando las circunstancias lo ameriten” y “garantizar el servicio de la deuda en moneda extranjera del BCU”, ha señalado la autoridad monetaria en más de un informe.

“Un adecuado nivel de reservas permite reducir la probabilidad de crisis debido a shocks externos, mejorando la percepción de riesgo de los inversores sobre la capacidad de pago del país; y por ende contribuyendo a la disminución del riesgo país”, ha agregado.

El Central hace un análisis periódico sobre las reservas que administra para saber si son suficientes o no para hacer frente a los riesgos mencionados. El BCU denomina nivel de “reservas de confort” al monto precautorio de dinero (activos externos) que le permitiría cubrir la ocurrencia simultánea de una serie de turbulencias. Claramente, en 2002 las reservas estaban muy por debajo de ese nivel.

En una entrevista con el semanario Búsqueda (divulgada el pasado 2 de abril), el presidente del BCU, Guillermo Tolosa dijo que "Uruguay tiene un poder de fuego muy importante, que nunca antes se tuvo, a la hora de enfrentar cualquier turbulencia en el mercado de cambios o el bancario" y "esto es una fuente de enorme tranquilidad para los uruguayos que tienen sus ahorros en pesos".

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Francisco Flores

"También es cierto que para tener ese nivel de activos de reserva el BCU se endeuda y eso tiene un costo”, había añadido Tolosa en esa ocasión.

¿De cuánto es ese "poder de fuego" que tiene Uruguay con las reservas?

Para saber cuáles son las “reservas de confort”, un trabajo de los servicios técnicos del Central (Umberto Della Mea, Daniel Dominioni, Ana María Ibarra y Gerardo Licandro) identificó ante una situación crítica, con un 99% de probabilidad, el tiempo máximo en el que el BCU no tendría acceso al mercado en moneda nacional y el gobierno no tendría acceso al mercado internacional de deuda.

En el caso del BCU, ese lapso sería de cinco meses sin la posibilidad de emitir Letras de Regulación Monetaria (un título de deuda que utiliza la autoridad monetaria para quitar pesos del mercado) debido a tasas de interés (pedidas por el mercado) demasiado elevadas. A su vez, para el gobierno el lapso sin acceder a los mercados internacionales sería de un máximo de 13 meses.

En los cinco meses que el BCU no tendría acceso a emitir Letras y por tanto debería recurrir a sus reservas, habría presiones sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de precios.

El BCU debería prever la venta de dólares para atender el pago de las Letras ya emitidas (que vencen en ese período) y el déficit primario (antes del pago de deuda) en moneda nacional del propio Central.

Por otro lado, en los 13 meses que el gobierno no tendría acceso a emitir deuda en los mercados internacionales, se deben prever los vencimientos de deuda de ese período. A su vez, “en un contexto de crisis” en una simulación que tomó en cuenta lo sucedido en el año 2002, el resultado fiscal primario (antes del pago de deuda) del gobierno disminuiría 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

El último riesgo a cubrir, es el de una corrida bancaria, es decir el retiro de depósitos en moneda extranjera durante ese período de 13 meses en el que no se cuenta con acceso a los mercados internacionales.

Para determinar la duración de esos riesgos los técnicos del BCU analizaron lo ocurrido entre 1999 y mediados de 2010, así que toma en cuenta lo sucedido en la crisis financiera de 2002.

Banco Central (BCU). Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

¿Reservas en exceso?

El BCU realizó el ejercicio de “reservas de confort” y lo publicó en el reciente Informe de Política Monetaria del primer trimestre, el mismo muestra que a febrero de 2025, el BCU hubiera requerido US$ 16.040 millones para enfrentar la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos” como los mencionados.

El informe detalló que para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios se necesitarían US$ 7.536 millones (de los que US$ 6.848 millones corresponden al servicio de deuda del BCU).

A su vez, para atender los riesgos del sector público no financiero (pagos de deuda más déficit fiscal primario del gobierno central y el Banco de Previsión Social) se necesitaban US$ 3.442 millones.

Por otro lado, los riesgos del sistema financiero implicaban la necesidad de US$ 5.062 millones.

¿El Central administra reservas suficientes como para cubrir esos riesgos? En ese momento, es decir a fines de febrero pasado, “el stock de activos de reserva del BCU se ubicaba en US$ 19.146 millones”.

Por lo tanto, el ejercicio determina una “holgura de (reservas de) US$ 3.106 millones”, lo que “representa una posición financiera muy sólida”, aseguró el informe.

¿En qué invierte el BCU las reservas?

Según el último informe Gestión de Activos de Reservas del BCU, a fin de marzo pasado, el 89,7% de las reservas estaba en instrumentos en dólares, el 5,3% en DEG (la unidad de valor del Fondo Monetario Internacional basada en una canasta de monedas), el 2,2% en yuanes, el 1,4% en reales brasileños y el 0,5% en pesos mexicanos.

Esas reservas tuvieron una rentabilidad de 4,5% en los últimos 12 meses cerrados a marzo de 2025, según el informe. La parte que está invertida en yuanes es la que menos ha rendido: 0,84%. Por otro lado, el BCU aclaró que no publica la rentabilidad de los portafolios en reales y pesos mexicanos ya que desde su creación no se han completado los 12 meses.