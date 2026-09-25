Luego de varias jornadas de mínimas bajas, el dólar registró la mayor suba en 3 meses: ¿a cuánto cerró?

El dólar en Uruguay subió ayer luego de jornadas de mínimas bajas, lo hizo 0,41% y se negoció en promedio en $ 40,214. Este aumento diario es el mayor en tres meses (el 23 de junio tuvo un alza de 0,49%).

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,30 para finalizar en $ 40,28. El valor de cierre subió 0,40% respecto al del miércoles.

En lo que va del mes la divisa estadounidense baja 0,07%, mientras que en 2026 aumenta 3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 123 operaciones por US$ 63,4 millones.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar subió ayer 15 centésimos y cerró en $ 39,10 para la compra y $ 41,50 para la venta.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,74% y cerró en 5,1795 reales. En setiembre el dólar en Brasil baja apenas 0,04% y en 2026 retrocede 5,87%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,23% y finalizó en 1.519,50 pesos argentinos. En el mes sube 0,66% y en el año 4,12%

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer tres unidades y cerró en 54 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo cae ocho unidades y en 2026 baja 12 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).