El dólar en Uruguay bajó levemente ayer, 0,06%, y se negoció en promedio en $ 40,697. El billete verde cotizó entre $ 40,65 y $ 40,71 para finalizar en $40,70. El valor de cierre quedó estable con respecto al del lunes.

En noviembre la moneda estadounidense sube 1,27%, mientras que en lo que va del año, el dólar viene aumenta 4,24%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 74 operaciones por un valor total de US$ 39 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó estable para la compra y subió 2 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,50 y $ 41,92 respectivamente.

Dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 1,9% y cerró en 5,8573 reales. En noviembre lleva un alza de 8,04%, mientras que en 2026 el dólar en Brasil aumenta 6,45%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 1,02% y cerró en 1.592,02 pesos argentinos. En noviembre se incrementa 3,56% y en el año aumenta 9,09%.

Emisiones de deuda, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en enero de 2037. El monto licitado fue de 1.700 millones de UP (US$ 76 millones) el cual fue superado por la demanda: 2.800 millones de UP (US$ 125 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de 2.800 millones de UP con un rendimiento de 1,86% anual.

A su vez, la firma CIEMSI Capital colocó ayer primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de valores uruguayo, por un monto de 100 millones de Unidades Indexadas (UI, unos US$ 16 millones). La operación, estructurada por Nobilis, registró una demanda de 225 millones de UI (unos US$ 36 millones).

La emisión se realizó a un plazo de 15 años con una tasa de interés nominal anual de 5,75%.

CIEMSI Capital es la sociedad que canaliza las inversiones de CIEMSI Group en concesiones, proyectos de participación público privada (PPP) y otras iniciativas de infraestructura. Su modelo se basa en participar en activos de largo plazo, que requieren inversiones significativas y en los que el grupo puede aportar su experiencia en construcción, operación y mantenimiento.

La emisión contempló un tramo minorista y otro mayorista. En el tramo mayorista, donde participaron, en su mayor parte, inversores institucionales, la demanda fue de 147 millones de UI, mientras que en el minorista fue de 27 millones de UI.

Por su parte, en su calidad de estructurador y colocador, Nobilis reservó el 50% de la emisión para atender la demanda de sus propios clientes.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

“Para Nobilis es una gran satisfacción haber acompañado a CIEMSI Capital en su primera incursión en el mercado de capitales. Se trata de un grupo empresarial uruguayo con una trayectoria destacada, una sólida experiencia en infraestructura y una importante presencia internacional”, señaló Salvador Ferrer, CEO de Nobilis.

Agregó que “esta emisión demuestra cómo el mercado de capitales puede ofrecer soluciones concretas para financiar inversiones de largo plazo. Para que eso suceda, se necesitan empresas dispuestas a explorar nuevas alternativas, inversores que confíen y equipos capaces de diseñar y llevar adelante estas operaciones. Desde Nobilis queremos contribuir activamente a ese proceso, acercando nuevas oportunidades de financiamiento a las empresas y de inversión a nuestros clientes”.

“Con esta primera emisión de obligaciones negociables damos un paso importante para CIEMSI. Incorporamos una nueva fuente de financiamiento para seguir invirtiendo en infraestructura en Uruguay. Lo hacemos con 46 años de trayectoria, con accionistas 100% uruguayos y con la experiencia de CIEMSA y CSI en el desarrollo de proyectos de largo plazo”, expresó Javier Durán, socio de CIEMSI.

Por su parte, el riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer en 88 puntos básicos. Esto se dio junto a una cotización al alza, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el riesgo país sube 12 puntos y en 2026 el alza es de 22 unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,93%, levemente por debajo del objetivo fijado del Banco Central (6,0%).