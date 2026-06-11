El dólar en Uruguay sube por cuarta jornada consecutiva y alcanza el mayor valor en casi tres meses

El dólar en Uruguay subió ayer por cuarta jornada consecutiva, esta vez 0,40%, y se negoció en promedio en $ 40,674, un máximo desde el 20 de marzo pasado (cuando cotizó en promedio en $ 40,735) a nivel interbancario. En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 40,62 y $ 40,70 para finalizar en el mínimo, con un alza de 0,12% con respecto al cierre del martes.

En junio la divisa estadounidense lleva un incremento de 1,27%, mientras que en el año aumenta 4,18%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 57 transacciones por un monto total de US$ 30,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el subió ayer 5 centésimos (al igual que el martes) y cerró en $ 39,40 para la compra y $ 41,80 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 0,14% y cerró en 5,1763 reales. En el mes lleva un alza de 2,36%, aunque durante 2026 retrocede 5,93%.

El dólar oficial en Argentina bajó ayer 0,66% y finalizó en 1.436,59 pesos argentinos. En junio sube 1,84%, pero en el año cae 1,56%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 55 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país cae dos unidades y en 2026 retrocede 11 puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,83%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).