El dólar en Uruguay "no arranca" en setiembre, continúa "planchado" en torno a los $ 40,20

El dólar en Uruguay continúa "planchado" en setiembre, ayer tuvo una mínima baja de 0,05% y se negoció en promedio en $ 40,224. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,24 para cerrar finalmente en $40,23, con una variación de 0,02% con respecto al cierre anterior.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense tiene una mínima baja de 0,05% y en lo que va del año sube 3,03%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se operaron apenas US$ 7,5 millones en 15 transacciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y bajó 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil no hubo operativa debido al feriado por el Día de la Independencia. El viernes la divisa estadounidense había cerrado en 5,1512 reales. En setiembre sube 0,57%, aunque en lo que va del año, el dólar en Brasil retrocede 6,85%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,25% y finalizó en 1.511,15 pesos argentinos. En el mes sube 0,11% y en 2026 la divisa aumenta 3,54%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer en 62 puntos básicos. Esto se dio con una cotización estable tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre el riesgo país permanece estable, mientras que en 2026 baja cuatro unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.