El dólar en Uruguay comienza la semana a la baja y vuelve a caer por debajo del nivel de los $ 40 en el interbancario

El dólar en Uruguay empezó la semana con una caída de 0,47% y se negoció en promedio $39,908. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 39,85 y $ 40,05 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre cayó 0,62% respecto al del jueves (el viernes no hubo operativa por ser feriado).

En lo que va de junio el dólar retrocede 0,64% mientras que en el 2026 sube 2,22%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron un total de 46 operaciones por US$ 27 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 15 centésimos para la compra y 35 centésimos para la venta y cerró en $ 38,65 y $ 41,05 respectivamente.

Billetes de dólares estadounidenses sobre unos de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,09% y cerró en 5,1395 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 1,63%, aunque en el 2026 cae 6,6%.

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente ayer 0,03% y finalizó en 1.461,50 pesos argentinos. En junio aumenta 3,63% y en el 2026 lleva un alza de 0,14%.

Riesgo país

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 51 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes el riesgo país baja seis unidades y en el 2026 retrocede 15 puntos básicos.