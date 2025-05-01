El dólar en Uruguay alcanzó a cuatro meses consecutivos de caída y está por debajo de los $ 42, ¿qué pasó?

Redacción El País

El dólar en Uruguay encadenó en abril la cuarta caída mensual consecutiva (la racha bajista más larga desde junio de 2022 cuando completó seis meses seguidos de retroceso). En este caso, la moneda estadounidense bajó 0,42% en abril “punta a punta” (al comparar el valor del miércoles con el de fin de marzo) y culminó el mes por debajo de los $ 42. En marzo había retrocedido 1,1%, en febrero 1,2% y en enero había disminuido su cotización 2,1%.

Durante abril el billete verde siguió la tendencia de debilitamiento a nivel local, de los 20 días en que hubo cotización en 11 bajó y en nueve subió.

La máxima caída en el mes se dio el 15 de abril cuando el dólar interbancario retrocedió 1,02%, mientras que la mayor suba se dio el 9 de abril cuando se incrementó 1%.

El valor promedio del dólar en abril fue de $ 42,304 un 0,08 más que el promedio de marzo (que había bajado 1,9% respecto al promedio de febrero).

Pese a esta racha de debilidad, los analistas ven a la moneda estadounidense subiendo en Uruguay en lo que queda del año. Según la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU), el billete verde terminaría 2025 en $ 44,50 y según la de FocusEconomics en $ 44,82.

¿Qué pasó con el dólar en la última jornada de abril?

El miércoles, el dólar bajó 0,12% y se negoció en promedio a $ 41,949. Este precio está $ 2 por debajo del que tenía a fin de año.

Dólares. Foto: Canva

Durante la jornada, el billete verde cotizó entre $ 41,90 y $ 41,98 y para finalizar en $ 41,97, con un alza de 0,10% con respecto al cierre del martes.

En lo que va del año la divisa estadounidense cae 4,8%.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar bajó ayer 5 centésimos a la compra y subió 5 centésimos para la venta, al finalizar en $ 40,70 y $ 43,20 respectivamente. En abril, “punta a punta” (al comparar los valores del miércoles con los de fin de marzo) el billete verde al público bajó 20 centésimos a la compra y 10 centésimos a la venta.

Banco República. Archivo El Pais

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en abril se realizaron 1.224 transacciones por un monto equivalente a US$ 653 millones. En el último día de abril el total de operaciones fue de 72 por US$ 46,3 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el último día de abril el dólar subió 0,25% y cerró en 5,6608 reales. En el mes el dólar bajó 1,42% y en el año cae 8,58%.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó el miércoles 0,12% y cerró a 1.072 pesos argentinos. Durante abril retrocedió 0,18% y en el año sube 3,88%. El dólar blue cerró abril en 1.185 pesos argentinos.

Riesgo país y tasas de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad el miércoles y cerró en 96 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país subió un punto básico y durante 2025 aumenta 17 unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio durante abril a 9,27%, en el objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).