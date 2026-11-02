La fintech uruguaya que recibe financiamiento del BID para despejar barreras en el acceso al crédito formal

El BID Lab, el brazo de innovación y venture del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un financiamiento de hasta US$ 10 millones para la fintech uruguaya Paigo, con el objetivo de ampliar el acceso a crédito productivo para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Uruguay. La operación contempla un préstamo de hasta US$ 5 millones, incluyendo la posibilidad de otros US$ 5 millones en el futuro, indicó el organismo en un comunicado.

La operación pone especial atención en empresas lideradas por mujeres, emprendedores sin historial crediticio y negocios que encuentran dificultades para acceder a fondos a través de los canales tradicionales.

Según el BID Lab, "las mipymes desempeñan un papel central en la actividad productiva del país, pero muchas enfrentan barreras para acceder a crédito formal debido, entre otros factores, a historiales bancarios limitados y requisitos de garantías y procesos que no siempre se adaptan a las características y flujos de ingresos de los pequeños negocios".

Miguel Porrúa, representante del Grupo BID en Uruguay dijo que “esta operación muestra cómo la innovación financiera puede contribuir a resolver una barrera concreta para el desarrollo productivo: el acceso de las mipymes a recursos financieros adaptados a sus características y flujos de ingresos. Desde el Grupo BID queremos acompañar soluciones que combinen tecnología, inversión privada e inclusión para fortalecer el clima de negocios y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en Uruguay”.

“En BID Lab apostamos por soluciones innovadoras que transforman la manera en que las pequeñas empresas acceden a financiamiento. Nuestro apoyo a Paigo busca fortalecer un modelo que utiliza tecnología y datos para llegar a negocios que tradicionalmente han tenido menos oportunidades de acceder al crédito y acompañar su crecimiento”, señaló Magdalena Coronel, jefa de la División de Inversiones de BID Lab.

Por su parte, el CEO de Paigo, Rafael Mantero, dijo que en la fintech están "convencidos de que el crédito es una herramienta esencial para el desarrollo de las personas y las empresas. En Uruguay más del 90% de las empresas son mipymes, y la enorme mayoría de ellas no tenían hasta ahora una forma real y práctica de acceder el crédito".

"El apoyo de BID Lab para fondear esta operativa es un orgullo enorme para nosotros y ratifica nuestro propósito de lograr la inclusión y el acceso al crédito”, agregó Mantero.

Fundada en 2018, Paigo es una fintech uruguaya que utiliza datos alternativos, analítica y modelos de inteligencia artificial para evaluar el riesgo crediticio y ofrecer soluciones de financiamiento adaptadas a las características de las mipymes.

A través de su producto para mipymes, Paigo se integra con plataformas de pago como Handy y utiliza información sobre ventas y transacciones para evaluar la capacidad de amortización, determinar el monto del financiamiento y dar seguimiento a los préstamos. Este modelo permite vincular los abonos al flujo real de ventas de cada negocio y ofrecer también alternativas de financiamiento a firmas con ingresos variables.

POS Handy. La tiene casi en 30.000 clientes.

Con el apoyo de BID Lab, Paigo podrá ampliar este modelo y llegar a más pequeños negocios en Uruguay. El financiamiento busca contribuir a que las mipymes puedan acceder de manera más ágil a recursos para sus necesidades productivas y apoyar su crecimiento.